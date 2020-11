Hamilton upozornil na porušovanie ľudských práv v Bahrajne, neváhal prezentovať obete na okruhu v Sakhire

Autori listov

28.11.2020 - Ľudskoprávne organizácie oceňujú britského pilota motoristickej F1 Lewisa Hamiltona za jeho aktivity spojené s bojom proti porušovaniu základných ľudských práv a slobôd.Stalo sa tak pred víkendovou Veľkou cenou Bahrajnu na okruhu v Sakhire. Šesťnásobný svetový šampión seriálu MS monopostov F1, ktorý už má aj istotu siedmeho titulu, dostal list od troch obetí z Bahrajnu a neváhal s prezentáciou ich prípadov na verejnosti.List svetoznámemu športovcovi napísal aj Ali Al-Hajee, ktorý za organizáciu prodemokratických protestov strávil za mrežami sedem rokov, jeho cela pritom bola len 11 kilometrov od okruhu v Sakhire.Autorkou druhého listu bola matka štyroch detí Najah Yusufová, ktorá po zverejnení príspevku na sociálnej sieti so žiadosťou o spravodlivosť putovala za mreže na tri roky.Autorom tretieho listu bol Mohammed Ramadhan, ktorý v minulosti pracoval v Bahrajne v bezpečnostných zložkách a aktuálne čaká za mrežami na vykonanie rozsudku smrti. Všetci opísali svoje príbehy, ktoré boli viac ako nevšedné."Dodržiavanie ľudských práv je veľkým problémom v mnohých častiach sveta. Myslím si, že naše športové odvetvie by v tomto smere malo vystupovať aktívnejšie. Nielen hovoriť o nejakej plánovanej činnosti, ale urobiť aj nejaké konkrétne činy," reagoval Hamilton.Jeho slová potešili šéfa Bahrajnského inštitútu pre právo a demokraciu so sídlom v Londýne. "Z jeho strany ide o veľmi odvážne konanie, že dodržiavanie ľudských práv berie vážne a na potrebu konať upozornil vedenie F1," uviedol Sayed Ahmed Alwadaei."Teší ma, že sa k nemu dostali aspoň tri listy od obetí represií v Bahrajne. V krajine sú však stovky ďalších, ktorí sa do väzenia dostali za kritiku vlády," doplnil. Pod jeho vyhlásenie určené vedeniu F1 sa podpísalo ďalších 16 ľudskoprávnych organizácií z celého sveta.