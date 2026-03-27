Piatok 27.3.2026
Meniny má Alena
Včera Archív správ Nastavenia
27. marca 2026
NHL: Dvorský prispel k triumfu St. Louis, Fehérváry a Nemec asistovali
Dvorský sa presadil v 38. minúte, keď otvoril skóre duelu.
Slovenský útočník Dalibor Dvorský pomohol v NHL gólom k triumfu hokejistov St. Louis nad San Jose 2:1 po predĺžení. V noci na piatok sa do kanadského bodovania zapísali aj obrancovia Martin Fehérváry a Šimon Nemec. Obaja dosiahli asistenciu a tešili sa z víťazstva svojich tímov, Washington uspel v Utahu 7:4, New Jersey na ľade Nashvillu 4:2.
Dvorský sa presadil v 38. minúte, keď otvoril skóre duelu. Jeho spoluhráč z útoku Dylan Holloway sa snažil zakončiť bekhendom, ale puk mu preskočil cez hokejku rovno k číhajúcemu Dvorskému, ktorý strelou švihom spomedzi kruhov prekonal brankára Alexa Nedeljkovica a strelil svoj 11. gól v sezóne. Dvorský nastúpil na pozícii centra prvého útoku s Hollowayom a Jimmym Sunggerudom, keď nahradil zraneného Roberta Thomasa. „Som rád, že som dostal dôveru od trénerov. Snažil som sa hrať najlepšie ako viem a som rád, že sme vyhrali," povedal Dvorský pre klubový web Blues. „Holly a Snuggy sú skvelí hokejisti a hralo sa mi s nimi veľmi dobre. Ja rád hrám s každým z nášho tímu, ale dnes som mal rolu v prvom útoku a hrať s nimi je jednoduché," dodal 20-ročný slovenský útočník, ktorý nastupoval aj proti prvému útoku Sharks s Macklinom Celebrinim. Hviezdny útočník „žralokov", ktorý je s 96 bodmi piaty najproduktívnejší hráč NHL, sa nepresadil. „Je to jeden z najlepších hráčov ligy, takže sme si na neho dávali samozrejme pozor. Sústredili sme sa však najmä na našu hru, hrali sme tímovo, Hof (brankár Joel Hofer) bol opäť skvelý," pokračoval Dvorský a opísal svoj gól zo záveru druhej tretiny. „Bol som v správnom čase na správnom mieste. Snuggy skvele vybojoval puk, neviem či to potom preskočilo Hollymu cez hokejku, ale puk sa dostal ku mne a rýchlo som vystrelil. Som rád, že to išlo dnu, bola to dobrá práca celého útoku," povedal slovenský útočník pre nhl.com.
Sharks vyrovnali v tretej tretine zásluhou Alexandra Wennberga, ale o víťazstve St. Louis rozhodol tri sekundy pred koncom predĺženia Holloway. Hráči St. Louis si pripísali tretí triumf v sérii a na 13. priečke Západnej konferencie ich od play off delí šesť bodov. Dvorský bol na ľade cez 18 minút, mal plusový bod a zaznamenal tri strely. Za Sharks nenastúpil slovenský útočník Pavol Regenda, ktorý bol len zdravý náhradník. „Žraloci" prehrali šiesty zápas za sebou.
Fehérváry asistoval pri góle, ktorým Alexander Ovečkin znížil v 26. minúte na 2:3 a odštartoval obrat Capitals. Víťazstvo hostí poistil šesť sekúnd pred koncom Ovečkin a skompletizoval tak svoj 34. hetrik v kariére. Ruský útočník strelil tri góly 21. tímu v NHL, čím vytvoril nový rekord súťaže. Ten doteraz držal spoločne s Brettom Hullom, ktorý zaznamenal hetriky proti 20 tímom. V počte hetrikov sa Ovečkin dostal pred Hulla na štvrté miesto za Waynea Gretzkého (50), Maria Lemieuxa (40) a Mikea Bossyho (39). Najlepší strelec v histórii NHL má na konte 926 gólov. Washington je na východe 12. s mankom šesť bodov na zónu postupu.
Hneď za ním na 13. priečke s odstupom ďalších päť bodov je New Jersey, Nemec si zapísal asistenciu pri góle Nica Hirschiera na 2:0 v 30. minúte.
Zo Slovákov sa tešil z víťazstva ešte Juraj Slafkovský, Montreal zvládol duel s Columbusom 2:1. Martin Pospíšil nastúpil za Calgary, no Flames prehrali doma s Anaheimom 2:3 po predĺžení. Tampa Bay v zostave s Erikom Černákom prehrala doma so Seattlom 3:4 po predĺžení.
NHL - sumáre:
Florida Panthers - Minnesota Wild 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Góly: 41. Tkachuk (Forsling, Bennett), 59. Ekblad (Jones, Tkachuk) - 23. Foligno (Trenin, Petry), 39. Hartman, 60. Eriksson Ek (Faber). Brankári: Tarasov - Wallstedt, strely na bránku: 20:50.
Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Góly: 10. Struble (Bolduc, Hutson), 45. Bolduc (Evans, Matheson) - 13. Severson (Jenner, Lundeström). Brankári: Dobeš - Greaves, strely na bránku: 20:26.
New York Islanders - Dallas Stars 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Góly: 5. Horvat (Heineman, Schaefer), 43. Ritchie (Schaefer, Pulock) – 58. Duchene (Benn, Harley). Brankári: Sorokin - Oettinger, strely na bránku: 25:27.
Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins 3:4 pp a sn (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 5. Batherson (Tkachuk, Stützle), 22. Cousins (Kleven, Ullmark), 44. Batherson (Stützle, Spence) - 14. Rakell (Karlsson), 24. Karlsson (Rakell, Kindel), 42. Rakell (Karlsson, Rust), rozh. náj. Kindel. Brankári: Ullmark - Skinner, strely na bránku: 29:38.
Philadelphia Flyers - Chicago Blackhawks 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Góly: 1. Bump (Dvorak), 3. Couturier (Glendening), 26. Barkey (Zegras, Tippett), 33. Cates (Mičkov, Bump), 40. Dvorak (Tippett, Cates) - 32. Bedard (Frondell, Crevier). Brankári: Ersson - Knight, strely na bránku: 42:26.
Tampa Bay Lightning - Seattle Kraken 3:4 pp (1:2, 2:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 18. Cirelli (Hagel, D'Astous), 26. Guentzel (Raddysh, D'Astous), 31. Perry (Guentzel, Kučerov) - 16. Montour (Gaudreau, Mlgaard), 19. Kakko (Stephenson, McMann), 24. McMann (Kakko, Larsson), 63. Montour (Wright, Catton). Brankári: Vasilevskij - Grubauer, strely na bránku: 33:19.
Nashville Predators - New Jersey Devils 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Góly: 32. Schaefer (Svečkov, Hague), 33. Stamkos (Evangelista) - 19. Bratt (J. Hughes, Siegenthaler), 30. Hischier (Bratt, NEMEC), 55. Hischier (J. Hughes, Bratt), 60. Meier (Brown, Siegenthaler). Brankári: Annunen - Markström, strely na bránku: 18:30.
St. Louis Blues - San Jose Sharks 2:1 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 38. DVORSKÝ (Holloway, Snuggerud), 65. Holloway (Broberg) - 46. Wennberg (Eklund, Sherwood). Brankári: Hofer - Askarov (30. Nedeljkovic), strely na bránku: 23:25.
Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Góly: 10. Scheifele (Connor, Morrissey), 50. Scheifele (Perfetti, Vilardi) - 18. Drury (Malinski, Kelly), 41. MacKinnon (Kadri, Nečas), 44. MacKinnon (Lehkonen, Landeskog). Brankári: Hellebuyck - Blackwood, strely na bránku: 24:35.
Calgary Flames - Anaheim Ducks 2:3 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 22. Coleman (Farabee, Määttä), 48. Gridin (Määttä, Coronato) - 24. Granlund, 57. Granlund (Carlsson, Carlson), 65. Granlund (Carlson, Gauthier). Brankári: Cooley - Husso, strely na bránku: 25:33.
Utah Mammoth - Washington Capitals 4:7 (3:1, 0:2, 1:4)
Góly: 14. Guenther (Keller, Sergačov), 17. Guenther (Keller, Sergačov), 20. Cooley (Schmaltz, Sergačov), 49. Weegar (Keller, Kerfoot) - 3. Mirošničenko (Lapierre, Chychrun), 26. Ovečkin (Sandin, FEHÉRVÁY), 32. Ovečkin (Strome, van Riemsdyk), 43. Beauvillier (Hutson, McMichael), 47. Sandin (Beauvillier), 50. Mirošničenko (Chychrun), 60. Ovečkin (Strome). Brankári: Vaněček (50. Vejmelka) - Thompson, strely na bránku: 40:25.
Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 3:4 pp (0:1, 2:2, 1:0 - 0:1)
Góly: 25. Stone (Eichel, Barbašov), 35. Stone, 47. Barbašov (Dorofejev, Theodore) - 12. Savoie (McDavid, Bouchard), 28. McDavid (Podkolzin, Ekholm), 37. Hyman, 64. Bouchard (McDavid). Brankári: Hill - Ingram, strely na bránku: 29:29.
Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly: 18. Laughton (Byfield, Moore), 22. Moore (Anderson, Laferriere), 40. Panarin (Kempe), 58. Byfield (Anderson, Doughty). Brankári: Lankinen - Kuemper, strely na bránku: 19:38.
Slováci v akcii:
Dalibor Dvorský (St. Louis) 18:08 1 0 1 +1 3 0
Martin Fehérváry (Washington) 20:52 0 1 1 0 1 0
Šimon Nemec (New Jersey) 17:18 0 1 1 0 1 0
Juraj Slafkovský (Montreal) 19:24 0 0 0 0 0 2
Erik Černák (Tampa) 13:37 0 0 0 -2 1 0
Martin Pospíšil (Calgary) 8:52 0 0 0 0 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asitencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
istota postupu do play off:
Západná konferencia: Colorado, Dallas
