Heger s Naďom sú na Ukrajine, stretnú sa so Zelenským aj Šmyhaľom

31.3.2023 (SITA.sk) - Poverený premiér Eduard Heger v piatok spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (obaja Demokrati ) po nočnej ceste z poľského mesta Przemyśl pricestovali na Ukrajinu.Ich program bude zahŕňať stretnutie s prezidentom Volodymyrom Zelenským , predsedom vlády Denysom Šmyhaľom , ako aj s ďalšími predstaviteľmi Ukrajiny. Čas ani miesto stretnutia nie je možné z bezpečnostných dôvodov vopred zverejniť. Na rokovaniach by sa mali zúčastniť aj predstavitelia Chorvátska a Slovinska.Premiér od začiatku ruskej agresie Ukrajinu navštívil už druhýkrát. Prvýkrát sa tak stalo v apríli 2022.

Ako uviedol Heger, na návštevu Ukrajiny ho pozval Zelenskyj v telefonickom rozhovore po tom, čo Slovensko schválilo darovanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine.



Heger chce v rozhovore so Zelenským ponúknuť pomoc Slovenska Ukrajine v jej prístupovom procese do Európskej únie, a to aj zdieľaním vlastných skúseností. Slovensko podľa Hegera pomohlo Ukrajine už pred vojnou v ôsmich programoch v rámci asociačnej dohody s EÚ. Teraz jej pomôže v oblasti harmonizácie.



"Pre nás je dôležité, aby Ukrajina bola čo najskôr stabilnou krajinou, pretože to pomôže nielen cezhraničnej spolupráci – čo je ďalšia téma, o ktorej budeme diskutovať," vysvetlil.



Ďalšie príležitosti podnikateľom podľa premiéra poskytne povojnová obnova Ukrajiny, čo môže podporiť aj hospodársky rozvoj východného Slovenska. Zdôraznil, že na obnovu Ukrajiny má ísť približne 400 miliárd eur z krajín celého sveta.



Na Ukrajine sa v piatok okrem Hegera nachádza tiež chorvátsky premiér Andrej Plenkovič a predseda slovinskej vlády Robert Golob.

Naď na Ukrajine: Systém protivzdušnej obrany Kub zo SR je už tu





Na Ukrajine je už prisľúbená časť systému protivzdušnej obrany Kub a okrem štyroch stíhačiek typu MiG-29, ktoré si ukrajinskí piloti prevzali pred týždňom, na Ukrajinu postupne prichádzajú po zemi aj ďalšie migy. V piatok to na Ukrajine potvrdil dočasne poverený minister obrany SR Jaroslav Naď, ktorý sa tam má v priebehu dňa stretnúť so svojím ukrajinským rezortným kolegom Olexijom Reznikovom.



Celkovo Slovensko poskytne Ukrajine 13 stíhačiek. Naď priznal, že možnosti Slovenska sú už v oblasti vojenskej pomoci Ukrajine limitované. Ako však zdôraznil, SR môže zohrať kľúčovú úlohu pri výrobe munície pre Ukrajinu.



"Robíme konkrétne opatrenia, aby sme dokázali dokonca až späťnásobiť produkciu 155-mm munície v našich závodoch," uviedol aj v súvislosti s minulotýždňovou návštevou eurokomisára pre vnútorný trh Thierryho Bretona na Slovensku. Drvivú väčšinu z munície vyrobenej na Slovensku odoberá Ukrajina, prípadne iné štáty, ktoré ju následne odosielajú Ukrajine, vysvetlil minister.



Naď sa podľa vlastných slov bude zaujímať aj o skúsenosti, ktoré má Ukrajina so slovenskými zbraňovými systémami. Ide o húfnice Zuzana, ktoré Slovensko Ukrajine predalo, ale aj darované systémy – stíhačky MiG-29 a systém protivzdušnej obrany S-300.



Okrem toho Slovensko odovzdáva Ukrajine skúsenosti z oblasti obrannej reformy, ktoré získalo v prístupovom procese do EÚ a NATO.



Dočasne poverený minister ďalej zdôraznil, že Slovensko je kľúčovým hráčom v poskytovaní pomoci Ukrajine. Okrem priamej pomoci zohráva aj dôležitú logistickú úlohu v transporte pomoci prichádzajúcej zo Západu. Upozornil, že Slovensko slúžilo aj ako príklad iným krajinám, keďže Ukrajine ako prvé dodalo systém protivzdušnej obrany.



"Aj preto Ukrajinci veľmi intenzívne sledujú, čo sa deje u nás. A veľakrát nám dávajú aj informácie o prepojení extrémistických skupín alebo politických strán na Rusko," vyhlásil Naď.