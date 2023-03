Spojené štáty uvalili sankcie na Slováka, ktorý chcel sprostredkovať severokórejské zbrane Rusku

Chcel pomôcť Rusku

Je Putin zúfalý?

30.3.2023 - Spojené štáty uvalili sankcie na slovenského občana za to, že sa pokúsil sprostredkovať predaj viac ako dvoch desiatok druhov severokórejských zbraní a munície Rusku. Informuje o tom denník The Guardian s odvolaním sa na americké ministerstvo financií.Ašota Mkrtyčeva sankcionovali za to, že sa „priamo alebo nepriamo pokúsil dovážať, vyvážať alebo reexportovať do alebo z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) akékoľvek zbrane alebo súvisiaci materiál“ do Ruska s cieľom pomôcť Moskve nahradiť vojenské vybavenie stratené vo vojne na Ukrajine.Mkrtyčev podľa ministerstva koncom roka 2022 a začiatkom tohto roku spolupracoval so severokórejskými predstaviteľmi na získaní viac ako dvoch desiatok druhov zbraní a munície pre Rusko „výmenou za materiály od komerčných lietadiel, surovín a komodít, ktoré sa mali poslať do KĽDR“.Rezort financií uviedol, že opatrenia zahŕňajú zmrazenie majetku v USA a sankcie na transakcie s Mkrtyčevom.Americká ministerka financií Janet Yellen vo vyhlásení ministerstva uviedla, že Rusko prišlo od začiatku vojny o viac ako 9 000 kusov ťažkej vojenskej techniky a aj vďaka „multilaterálnym sankciám a kontrolám exportu ich (ruský prezident Vladimir) Putin chce čoraz zúfalejšie nahradiť“.Takéto plány ako je obchod so zbraňami zmieneného muža podľa ministerky ukazujú, že Putin sa obracia na dodávateľov poslednej inštancie, ako sú Irán a KĽDR.