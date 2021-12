Heger: Vláda robí predvídateľné opatrenia proti šíreniu COVID-19

Vláda robí predvídateľné opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. V rozhovore pre TASR to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO).





Heger pripomenul, že na Slovensku od februára do novembra platil COVID automat, kde nastavili pravidlá na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Problém podľa predsedu vlády nastal vtedy, keď niektoré okresy "sčerneli" a ľudia v nich nedodržiavali nastavené opatrenia. "COVID automat sa nemusel meniť, ak by sa pravidlá dodržiavali," podotkol Heger.Premiér naznačil, že po tom, čo čísla pozitívnych začnú klesať, Slovensko sa vráti naspäť ku COVID automatu. Ten by po novom mohol zvýhodňovať očkovaných. V čiernych okresoch by napríklad mohli navštevovať reštaurácie.