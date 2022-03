Heger vo Versailles predložil návrhy Slovenska, odstrihnutie od plynu z Ruska má byť čo najskôr

Skoré zastavenie vojny pomôže

11.3.2022 (Webnoviny.sk) - Na neformálnom samite vo Versailles európski lídri pokračovali v diskusii o energiách a obrane a bezpečnosti. Uviedol to predseda vlády SR Eduard Heger OĽaNO ) na brífingu po skončení tohto stretnutia. Za Slovensko v súvislosti s energiami premiér komunikoval podporu pre rýchlu tranzíciu na iné zdroje paliva, geograficky aj typologicky.V rámci témy obrany a bezpečnosti Heger poukázal na to, že sa potvrdzujú trendy posilniť východné krídlo a tiež využívať vzájomné spôsobilosti.Heger vníma, že jednota aj smerovanie k potrebe zastaviť ruského prezidenta Vladimira Putina v jeho agresii je stále prítomné. Z tohoto dôvodu návrhy, ktoré predložilo Slovensko, môžu podľa neho pomôcť Európskej komisii pri formovaní ďalších sankcií.V súvislosti s odstrihnutím od plynu z Ruska sa na samite hovorilo o tom, aby sa tak urobilo čo najskôr. Majú sa uskutočniť kalkulácie na národných útovniach aj koordinované Európskou komisiou, aby sa vedelo určiť, čo je realizovateľné. V najbližších týždňoch sa má formulovať konkrétny návrh.Premiér podotkol, že vojna na Ukrajine spôsobuje najväčšie náklady. „Akonáhle zastavíme a čím skôr zastavíme vojnu, o to jednoduchšie to bude pre každú krajinu. Čím dlhšie tá vojna bude trvať, tým viac budú trpieť všetci, nielen Európania ale aj občania Ruskej federácie,“ konštatoval.„Z úst lídrov zaznieva, že je potrebné dodržať záväzok dvoch percent HDP na vlastnú obranu. Niektoré krajiny priznali, že tento záväzok neplnili, ale uvedomujú si, že je to veľmi dôležité,“ povedal Heger.Zároveň dodal, že na samite informoval o modernizácii slovenských ozbrojených síl. Na otázku, či je potrebné revidovať v rozpočte investície do obrany, odpovedal premiér kladne. Ako vysvetlil, situácia sa zmenila a podľa neho každý chápe, že dané investície je potrebné zvýšiť.