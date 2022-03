Vojne na Ukrajine sa podľa Erdogana dalo predísť, svet sa mal ozvať proti anexii Krymu

11.3.2022 (Webnoviny.sk) - Vojne na Ukrajine sa dalo predísť, ak by sa svet ozval proti ruskej anexii Krymu v roku 2014. Naznačil to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan „Čelili by sme takémuto obrazu, ak by Západ, celý svet, zdvihol hlas?,“ spýtal sa Erdogan a pokračoval, že „tí, čo boli zoči-voči invázii Krymu ticho, teraz niečo hovoria“.Turecký prezident sa tak vyjadril v piatok na diplomatickom fóre neďaleko mesta Antalya, kde sa vo štvrtok stretli ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a ukrajinský šéf diplomacie Dmytro Kuleba Turecko bude podľa Erdogana pokračovať v snahách o mier.