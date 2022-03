Putinovi sa hlási do boja viac ako 16-tisíc dobrovoľníkov z Blízkeho východu

11.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin nariadil, aby sa do bojov na Ukrajine zapojili takzvaní dobrovoľníci. Minister obrany Sergej Šojgu v piatok uviedol, že Moskva eviduje „viac ako 16-tisíc žiadostí" z krajín Blízkeho východu.Mnohé z nich prichádzajú od ľudí, ktorí podľa neho pomáhali Rusku v boji proti organizácii Islamský štát, informovala tlačová služba Kremľa. Chcú prísť do Luhanska a Donecka na východe Ukrajiny, aby sa tam zapojili do úsilia, ktoré „považujú za oslobodenecké hnutie", uviedol Šojgu.Putin na to reagoval, že Rusko by malo prípadným dobrovoľníkom umožniť „presunúť sa do bojovej zóny".