Heger: Zelenskyj sa na summite poďakoval SR a Poľsku za stíhačky

Členské krajiny Európskej únie, ktoré majú zásoby potrebného druhu streliva pre Ukrajinu, ho Kyjevu dodajú a cez spoločné obstarávanie – na ktorom sa zúčastnia aj slovenské podniky – budú ich sklady neskôr doplnené. Počas zasadnutia Európskej rady v Bruseli to vo štvrtok uviedol dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger, ktorý to nazval "rotáciou munície".





Podľa Hegera tento postup urýchli dodávky nedostatkovej munície Ukrajine.Plán zrýchleného spoločného nákupu munície odobrili ešte začiatkom týždňa ministri zahraničných vecí a obrany členských krajín; šéfovia vlád a štátov mu teraz poskytli politickú podporu.Účastníkom summitu sa prihovoril prostredníctvom videoprenosu aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa poďakoval Slovensku a Poľsku za dodanie stíhačiek. Podľa Hegera je už v EÚ známe, že vo štvrtok štyri stíhačky typu MiG-29 odleteli zo Slovenska do Kyjeva, kde po ďalších úpravách budú nasadené na ochranu územia a civilných cieľov. Zároveň pripustil, že aj ďalšie krajiny sú ochotné poslať stíhačky na Ukrajinu.Zelenskyj v príhovore zopakoval, že potrebuje viac munície na obranu, a to čo najskôr."Preto je potrebné, aby tie krajiny, ktoré majú potrebný druh munície a vedia ju poskytnúť, urobili tak čo najskôr. O rok už môže byť neskoro. Teraz (Ukrajina) čelí ofenzíve, preto musíme konať," povedal slovenský premiér. Vysvetlil, že na Ukrajinu denne dopadá 30.000 až 60.000 striel a rakiet z ruských zbraní, pričom Ukrajina kontruje niekoľkými tisíckami.Heger vo svojom vystúpení povedal, že Slovensko je pripravené podieľať sa na výrobe munície. Výrobné kapacity slovenských firiem preveril v stredu aj eurokomisár Thiery Breton a odporučil im zapojiť sa do spoločného európskeho obstarávania munície.Diskusie o Ukrajine sa týkali aj podpory finančného navýšenia Európskeho mierového nástroja (EPF) o 3,5 miliardy eur, s čím Slovensko súhlasí. Cez EPF budú preplatené aj slovenské stíhačky dodané Kyjevu.Po opakovanom navyšovaní rozpočtu strop EPF dosiahol sumu 7,97 miliárd eur a lídri EÚ podľa Hegera súhlasia s jeho navýšením o ďalších 3,5 miliardy eur. Potvrdil, že k tomuto nemalo výhrady ani Maďarsko, ktoré sa ináč snaží vymedzovať voči európskej vojenskej pomoci pre Ukrajinu.