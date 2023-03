Ruská ofenzíva na Bachmut sa spomaľuje, tvrdí americký inštitút pre štúdium vojny

Bachmut sa stal kľúčovým cieľom Moskvy, ktorá toto mesto považuje za odrazový mostík k dokončeniu dobytia regiónu Donbas.





23.3.2023 (SITA.sk) - Ruská ofenzíva na východoukrajinské mesto Bachmut sa podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) spomaľuje a ruské sily sa možno pokúšajú útočiť v iných smeroch. Informuje o tom portál denníka The Guardian.ISW vo svojej najnovšej správe o vojne na Ukrajine poukazuje na to, že ruská armáda zvyšuje tempo svojich ofenzívnych operácií v okolí mesta Avdijivka. To zrejme robí na úkor operácií okolo Bachmutu a stagnujúcej ofenzívy pri Vuhledare.V podobnom duchu sa v stredu vyjadrilo aj britské ministerstvo obrany, podľa ktorého ruská ofenzíva pri Bachmute slabne, no pre obrancov mesta je situácia naďalej zložitá.Aj generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl konštatoval, že útočný potenciál Ruska v Bachmute klesá.