16. augusta 2025
Hillary Clintonová je pripravená podporiť Trumpa na Nobelovu cenu za mier, ak zastaví vojnu na Ukrajine
Bývalá ministerka zahraničných vecí USA Hillary Clintonová vyhlásila, že je pripravená podporiť nomináciu prezidenta Donalda Trumpa ...
16.8.2025 (SITA.sk) - Bývalá ministerka zahraničných vecí USA Hillary Clintonová vyhlásila, že je pripravená podporiť nomináciu prezidenta Donalda Trumpa na Nobelovu cenu za mier, ak sa mu podarí ukončiť vojnu na Ukrajine bez územných ústupkov. Uviedla to v podcaste Raging Moderates.
Vojna na Ukrajine v auguste 2025 (fotografie)
„Zo všetkého, čo som čítala, chápem, že by naozaj rád získal Nobelovu cenu za mier,“ povedal Clinton. „Úprimne povedané, ak dokáže ukončiť túto hroznú vojnu, v ktorej je Putin agresorom, ktorý napadol susednú krajinu a snaží sa zmeniť hranice... Bez toho, aby postavil Ukrajinu do pozície, v ktorej je nútená postúpiť svoje územie agresorovi... Ak to dokážeme, ak bude prezident Trump architektom toho všetkého, nominujem ho na Nobelovu cenu za mier,“ uviedla Clintonová.
Objasnila, že na to musí Trump dosiahnuť úplné stiahnutie ruských vojsk z okupovaných ukrajinských území a vylúčiť akúkoľvek výmenu územia ako súčasť možného prímeria. „Snívam o tom, že pre rôznu kombináciu dôvodov, vrátane nepolapiteľnej Nobelovej ceny za mier, sa prezident Trump skutočne dokáže postaviť Putinovi,“ zakončila Clintonová.
Zdroj: SITA.sk - Hillary Clintonová je pripravená podporiť Trumpa na Nobelovu cenu za mier, ak zastaví vojnu na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
