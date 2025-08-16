Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Leonard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. augusta 2025

Putin sa vyhol sankciám a nesľúbil prímerie, komentoval samit bývalý Trumpov poradca


Tagy: Aljaška Mierové rokovania vojna na Ukrajine

Bývalý poradca prezidenta USA Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť John Bolton vyhlásil, že na samite na Aljaške „Putin jednoznačne vyhral". „Vyhol sa sankciám. Nečelí prímeriu ... Zďaleka to ...



Zdieľať
jrb_new_photo 676x761 16.8.2025 (SITA.sk) - Bývalý poradca prezidenta USA Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť John Bolton vyhlásil, že na samite na Aljaške „Putin jednoznačne vyhral". „Vyhol sa sankciám. Nečelí prímeriu ... Zďaleka to nie je koniec, ale povedal by som, že Putin dosiahol väčšinu toho, čo chcel. Trump dosiahol veľmi málo,“ dodal Bolton. Informuje o tom web CNN.


„Zdá sa, že Putin získal viac času. Nebolo dohodnuté žiadne prímerie ani deeskalácia,“ komentoval na komunikačnej platforme Telegram piatkový samit poslanec ukrajinského parlamentu Oleksij Hončarenko.


Zdroj: SITA.sk - Putin sa vyhol sankciám a nesľúbil prímerie, komentoval samit bývalý Trumpov poradca © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Aljaška Mierové rokovania vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Dohoda neexistuje, kým nie je uzavretá, povedal Trump po samite s Putinom

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 