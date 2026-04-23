Štvrtok 23.4.2026
Meniny má Vojtech
23. apríla 2026
SND chystá premiéru inscenácie pôvodného baletu Peter Pan
Slovenské národné divadlo (SND) uvedie v piatok 24. apríla premiéru inscenácie pôvodného baletu Peter Pan.
Slovenské národné divadlo (SND) uvedie v piatok 24. apríla premiéru inscenácie pôvodného baletu Peter Pan. „Rozprávka pre deti a všetkých, ktorí deťmi nezabudli byť“, je dielom domáceho skladateľa Mariána Lejavu, ktorý nový titul s príbehom večného chlapca tiež hudobne naštudoval. Autorom vtipne vypointovanej choreografie je Roman Novitzky. Scénu a kostýmy navrhla Lucia Šedivá.
„Je mi obrovskou cťou, že opäť uvádzame na javisku SND výnimočnú premiéru, keďže ide o pôvodné slovenské dielo, čiže pokračujeme aj ďalej v našom záujme vytvárať nové pôvodné autorské diela,“ povedala na stredajšej tlačovej konferencii riaditeľka Baletu SND Nina Poláková. „Rozprávkový titul Peter Pan nebol čisto náš nápad, prišiel s ním pán hudobný skladateľ Lejava, hneď sme sa ho chytili,“ uviedla k inscenácii, ktorá má ambíciu osviežiť repertoár baletného súboru.
V rodinnom titule, vychádzajúcom zo známej knižnej predlohy Jamesa Matthewa Barrieho o fiktívnej postavičke nestarnúceho chlapca, ktorý má svoje ideály, pozve divákov do sveta neobmedzenej fantázie. Na javisku ožijú dobrodružstvá nezbedného hrdinu a jeho priateľov. „Rozprávky tvoria v Balete SND stálu súčasť repertoáru, náš súbor v roku 1920 začal svoju existenciu práve uvedením rozprávky, bola to Coppélia Léa Deliba. Za tých 105 rokov sa rozprávky neustále vracajú do repertoáru baletu a stále majú svojich divákov,“ zdôvodnil uvedenie baletnej rozprávky šéfdramaturg Kristián Kohút. Podľa neho je Peter Pan v poradí piatym pôvodným detským baletom v histórii národného divadla.
Ide o prvé celovečerné dielo oceňovaného choreografa Romana Novitzkého. „Prišiel nám ako ideálny kandidát, vytvára veľmi dynamické choreografie, má svojský, veľmi ‚chic‘ tanečný slovník, je v tom veľa humoru. Roman má dve malé deti, snažil sa nájsť taký spôsob prerozprávania príbehu, aby to bolo naozaj zrozumiteľné pre deti,“ priblížil Kohút.
Peter Pan vezme deti Darlingovcov, ale aj divákov v hľadisku na vzrušujúcu cestu Krajinou Nekrajinou, kde stretnú vílu Cililing, nahnevaného kapitána Hooka, morské panny, pirátov, Indiánov aj veľkého hrôzostrašného krokodíla. Svet nekonečnej fantázie zrkadlí v hudobnej reči Mariána Lejavu, ktorý je tiež autorom scenára. „Peter Pan je predovšetkým o dobrodružstve, sprevádza ma veľmi dlho, videl som asi všetky jeho spracovania, animovanú rozprávku i hrané filmy,“ prezradil Lejava, ktorý chcel pôvodne z Petra Pana vytvoriť detskú operu.
„Zoznámil som sa s pôvodnou divadelnou hrou, musím ju len odporučiť, je to nádherné čítanie,“ poznamenal Lejava, ktorý pri príprave svojho diela narazil aj na operné spracovanie Petra Pana od Richarda Ayresa z roku 2013. „Pri vzniku mojej hudby ma fascinovalo to, že téma je veľmi široká, prvý plán je možno rozprávka, ale je tam veľa ďalších plánov, ktoré sa môžu dotknúť najmä nás dospelých - nezabudnúť sa tešiť zo života práve hrou,“ dodal skladateľ, ktorý komponuje v štýle 21. storočia, ale v partitúre pre veľký moderný orchester použil príjemné zapamätateľné melódie, zaznie v nej aj neoromantický valčík, neofolklorizmus v indiánskom tanci či händelovský motív. „Uvedomil som si, že môžem ponúknuť detskému a dospelému divákovi a poslucháčovi akoby prierez ‚dejinami hudby‘, to bolo pre mňa ťažiskové,“ povedal Lejava.
