Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Hlas chce umožniť referendum o predčasných voľbách, Raši hovorí o skúške opozície – VIDEO
Strana Hlas-SD chce sfunkčniť referendum o predčasných voľbách, Raši hovorí o skúške opozície – VIDEO
30.4.2026 (SITA.sk) - O nastavení týchto štandardov sa chcú poslanci Hlasu rozprávať s koaličnými partnermi.
Strana Hlas-SD chce sfunkčniť referendum o predčasných voľbách. Informoval o tom predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Ak má raz podľa neho človek právo voliť, tak by mal mať právo rozhodovať aj o tom, že vláda sklamala a mal by mať možnosť v referende vyjadriť svoj názor.
Minister pripomenul, že toto strana Hlas tvrdila ešte ako opozičná strana. Ako spresnil, v parlamente bola minulý týždeň ukončená rozprava o ústavnom zákone z dielne Hlasu, ktorý hovorí o tom, že samosprávy budú mať možnosť päťročného funkčného obdobia. Tento zákon prešiel už prvým čítaním, pričom v rámci druhého čítania chcú poslanci Hlasu prísť s pozmeňovákom, ktorý ústavný zákon upraví tak, aby bolo možno referendum o predčasných voľbách za splnenia určitých štandardov.
O nastavení týchto štandardov sa chcú poslanci Hlasu rozprávať s koaličnými partnermi. „Vrátim sa do minulosti. Boli to práve tí ľudia, ktorí sa dnes oháňajú referendom. Bol to Juraj Šeliga (Demokrati), Mária Kolíková (SaS) a Michal Šipoš (Hnutie Slovensko), ktorí zmarili možnosť toho, aby sa v roku 2022 v Národnej rade (NR) SR sfunkčnil inštitút referenda. Prišli s pozmeňujúcim návrhom na prekazenie toho, aby NR SR schválila referendum ako platný inštitút v zmysle ústavy,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že v Hlase urobia všetko pre to, aby, ak raz občan dal politikom moc, aby mal aj možnosť moc politikom vziať.
Minister vnútra si vie predstaviť, že to bude nastavené tak, aby sa referendum o predčasných voľbách nemohlo konať napríklad do roka po tom, čo vláda dostala dôveru, a v nejakom časovom období pred konaním parlamentných volieb, pretože by išlo o zbytočné míňanie peňazí zo štátneho rozpočtu.
Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) bude vloženie referenda do ústavného zákona skúškou toho, či je opozícia farizejská, alebo to referendum naozaj chce.
„Keď si pozriete vyjadrenia kohokoľvek z našej opozície, nikto nespochybnil návrh na referendum. Hovorili, že teraz je nevykonateľné, pretože nie je v ústave. Možnosť skrátenia volebného obdobia referendom v ústave nie je, lebo Kolíková, Šipoš a Šeliga dali možnosť skrátenia volebného referenda vybrať z ústavy. Ale teraz všetci možnosť skrátenia volebného obdobia referendom podporujú,“ uviedol Raši. Podotkol, že radi príjmu aj opozičné námietky k podmienkam referenda.
„Referendum ako súčasť našej ústavy a možnosť skráteného volebného obdobia predložíme. Som zvedavý, či ho tak, ako to deklarujú (opozícia), aj reálne podporia,“ uzavrel Raši.
Zdroj: SITA.sk - Hlas chce umožniť referendum o predčasných voľbách, Raši hovorí o skúške opozície – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Hlas-SD chce sfunkčniť referendum o predčasných voľbách. Informoval o tom predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Ak má raz podľa neho človek právo voliť, tak by mal mať právo rozhodovať aj o tom, že vláda sklamala a mal by mať možnosť v referende vyjadriť svoj názor.
Ukončená rozprava
Minister pripomenul, že toto strana Hlas tvrdila ešte ako opozičná strana. Ako spresnil, v parlamente bola minulý týždeň ukončená rozprava o ústavnom zákone z dielne Hlasu, ktorý hovorí o tom, že samosprávy budú mať možnosť päťročného funkčného obdobia. Tento zákon prešiel už prvým čítaním, pričom v rámci druhého čítania chcú poslanci Hlasu prísť s pozmeňovákom, ktorý ústavný zákon upraví tak, aby bolo možno referendum o predčasných voľbách za splnenia určitých štandardov.
O nastavení týchto štandardov sa chcú poslanci Hlasu rozprávať s koaličnými partnermi. „Vrátim sa do minulosti. Boli to práve tí ľudia, ktorí sa dnes oháňajú referendom. Bol to Juraj Šeliga (Demokrati), Mária Kolíková (SaS) a Michal Šipoš (Hnutie Slovensko), ktorí zmarili možnosť toho, aby sa v roku 2022 v Národnej rade (NR) SR sfunkčnil inštitút referenda. Prišli s pozmeňujúcim návrhom na prekazenie toho, aby NR SR schválila referendum ako platný inštitút v zmysle ústavy,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že v Hlase urobia všetko pre to, aby, ak raz občan dal politikom moc, aby mal aj možnosť moc politikom vziať.
Minister vnútra si vie predstaviť, že to bude nastavené tak, aby sa referendum o predčasných voľbách nemohlo konať napríklad do roka po tom, čo vláda dostala dôveru, a v nejakom časovom období pred konaním parlamentných volieb, pretože by išlo o zbytočné míňanie peňazí zo štátneho rozpočtu.
Referendum ako súčasť ústavy
Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) bude vloženie referenda do ústavného zákona skúškou toho, či je opozícia farizejská, alebo to referendum naozaj chce.
„Keď si pozriete vyjadrenia kohokoľvek z našej opozície, nikto nespochybnil návrh na referendum. Hovorili, že teraz je nevykonateľné, pretože nie je v ústave. Možnosť skrátenia volebného obdobia referendom v ústave nie je, lebo Kolíková, Šipoš a Šeliga dali možnosť skrátenia volebného referenda vybrať z ústavy. Ale teraz všetci možnosť skrátenia volebného obdobia referendom podporujú,“ uviedol Raši. Podotkol, že radi príjmu aj opozičné námietky k podmienkam referenda.
„Referendum ako súčasť našej ústavy a možnosť skráteného volebného obdobia predložíme. Som zvedavý, či ho tak, ako to deklarujú (opozícia), aj reálne podporia,“ uzavrel Raši.
Zdroj: SITA.sk - Hlas chce umožniť referendum o predčasných voľbách, Raši hovorí o skúške opozície – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
