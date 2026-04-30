|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 30.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anastázia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. apríla 2026
Kyjev žiada detaily k návrhu prímeria počas osláv víťazstva nad fašizmom v Rusku
Prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že Ukrajina chce dlhodobé ukončenie bojov, nie krátkodobé gestá. Ukrajinský prezident
Zdieľať
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že Kyjev bude od Spojených štátov žiadať podrobnosti o návrhu Kremľa na prímerie 9. mája, keď Rusko organizuje rozsiahle oslavy konca druhej svetovej vojny.
Návrh predložil ruský prezident Vladimir Putin počas rozhovoru s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Trvalý mier
Zelenskyj zdôraznil, že ukrajinská strana potrebuje jasne pochopiť rozsah iniciatívy. „Vyjasníme si, o čo presne ide – či ide o niekoľko hodín bezpečnosti pre prehliadku v Moskve, alebo o niečo viac,“ uviedol.
Zároveň zopakoval, že cieľom Ukrajiny je trvalý mier. „Naším návrhom je dlhodobé prímerie, spoľahlivá a garantovaná bezpečnosť pre ľudí a trvalý mier. Ukrajina je pripravená na tom pracovať v akomkoľvek dôstojnom a efektívnom formáte,“ dodal.
Podmienky nie sú známe
Podľa Kremľa by sa prímerie malo vzťahovať na samotný deň osláv 9. mája, pričom konkrétne podmienky má ešte určiť ruské vedenie.
Návrh prichádza po predchádzajúcom veľkonočnom prímerí, z ktorého porušovania sa obe strany obviňovali.
Žiadne ústupky
V Kyjeve panuje voči iniciatíve opatrnosť. Niektorí obyvatelia ju nepovažujú za výhodnú. „Ak by to bolo úplné prímerie, tak áno. Ale čiastočné nie – nemali by sme robiť ústupky,“ povedala dôchodkyňa Nadija Majborodová. Iní vidia šancu na širšie zastavenie bojov.
„Ak sa to dá zastaviť na jeden deň, znamená to, že sa to dá zastaviť aj na dlhšie. Otázkou je, kto to dodrží a ako,“ uviedol 26-ročný Vitalij.
Boje neutíchajú
Boje medzitým pokračujú. Pri ruských útokoch zahynuli ľudia v Chersone aj v Dnepropetrovskej oblasti a ďalší utrpeli zranenia v Odese.
Konflikt, ktorý Rusko rozpútalo vo februári 2022, patrí k najkrvavejším v Európe od druhej svetovej vojny.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev žiada detaily k návrhu prímeria počas osláv víťazstva nad fašizmom v Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.
