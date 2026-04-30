Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Projekt Práca namiesto dávok zamestnal takmer tritisíc ľudí, Tomáš ho hodnotí ako úspešný – VIDEO
Rezortu práce sa prostredníctvom projektu Práca namiesto dávok podarilo za osem mesiacov od jeho spustenia zamestnať takmer 3 000 ľudí. Dávku v hmotnej núdzi museli odobrať alebo pozastaviť takmer tisícke ľudí, ktorí odmietli vhodnú ponuku na zamestnanie a ďalších 1 300 ľudí je v správnom konaní. Priblížil to vo štvrtok na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Veľkú úlohu tu zohral motivačný faktor, že sme umožnili týmto ľuďom našou zákonnou normou pristúpiť k tomu tak, že síce už poberajú mzdu, sú zamestnaní, ale môžu ešte určité obdobie poberať aj dávku v hmotnej núdzi, ktorá postupne vyklesáva,“ priblížil Tomáš.
Pomocné programy
Minister tiež pripomenul, že 18-tisíc ľudí odmietli samotní zamestnávatelia. „Preto, lebo zamestnávatelia sa utvrdili v tom, že títo ľudia nemajú pracovné návyky a nebudú schopní pravidelne chodiť do práce a pracovať,“ vysvetlil Tomáš. Doplnil, že rezort pre takýchto zamestnávateľov pripravil pomocné programy, ktorými ich chcú motivovať, aby zamestnávali aj ľudí so slabými pracovnými návykmi.
Od apríla tak fungujú dva nové programy pre zamestnávateľov. Jeden z nich umožňuje zamestnávateľom zamestnať človeka na skúšku. Uchádzač ostáva v evidencii nezamestnaných, no na tri mesiace je zaradený na konkrétnom pracovisku.
Štát prispeje na tohto zamestnanca príspevkom vo výške životného minima, čo je v súčasnosti približne 284 eur. Zároveň zamestnávateľovi preplatí aj paušálne náklady na pracovné pomôcky pre tohto zamestnanca.
Mentorové zapracovanie
Druhým nástrojom je takzvané mentorované zapracovanie. Firma v tomto prípade zamestná uchádzača a štát preplatí 80 % celkovej ceny práce tohto zamestnanca, maximálne do výšky 1 076 eur.
Zároveň štát preplatí aj mzdu mentora, ktorý sa dva mesiace na pracovisku venuje tomuto zamestnancovi a pomáha mu zaučiť sa. Opatrenie môžu zamestnávatelia využiť na pol roka, tohto zamestnanca si však musia udržať vo firme ešte aspoň štyri mesiace.
„Robíme maximum preto, aby čo najviac slovenských občanov malo prácu a nastúpilo do práce, lebo práca je najlepším nástrojom boja proti chudobe,“ dodal minister.
Moskva odmieta výzvy na odchod z Mali, potvrdzuje pokračovanie vojenskej podpory
