Hlas-SD mal netradičný nočný brífing, upozornil na 5-tisíc úmrtí a kritizoval neprijatie tvrdšieho lockdownu pred Vianocami (video)

Zapálené sviečky

Nezmyselné vládne opatrenia

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku zomrelo na koronavírus už takmer 5 000 ľudí. Úmrtia rýchlo pribúdajú predovšetkým v posledných týždňoch, lebo vláda podľa strany Hlas - sociálna demokracia ešte pred Vianocami neprijala tvrdší lockdown Výsledkom je množstvo zbytočných obetí, ktorým sa dalo zabrániť, ako napokon priznal podľa Hlasu-SD aj sám premiér Igor Matovič OĽaNO ).Konštatoval to v piatok na netradičnom nočnom tlačovom brífingu poslanec NR SR a podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš , ktorý symbolicky zapálil sviečku za odvrátiteľné úmrtia na Námestí slobody v Bratislave.Presne pred rokom takto prišiel zapáliť symbolicky 5 000 sviečok za odvrátiteľné úmrtia pred Úradom vlády SR terajší premiér Matovič, za čo mali byť zodpovední ľudia z bývalej vlády."Dnes je Matovič premiér a riadi najväčšiu krízu, akej čelíme od druhej svetovej vojny. Umierajú tisícky ľudí. Osobne za tieto odvrátiteľné úmrtia vzal na tlačovej konferencii zodpovednosť premiér," uviedol Erik Tomáš.Ľudia umierajú podľa strany Hlas-SD tempom, ktoré patrí v prepočte na obyvateľov medzi najrýchlejšie na svete a vláda neponúka nič. A ako je už smutnou tradíciou, nikto podľa Hlasu netuší, čo sa bude od ďalšieho pondelka diať. "Slovensko sa zacyklilo a dostalo do bodu, z ktorého akoby nebolo úniku," pokračoval Tomáš.Vláda už dávno mala podľa strany Hlas-SD demisiu a premiér Matovič mal prevziať zodpovednosť. Netradičné zvolanie tlačovej konferencie na piatok 1.30 h ozrejmil Erik Tomáš ako reakciu na nezmyselné vládne opatrenia, nakoľko zákaz vychádzania sa nevzťahuje od 1:00 do 5:00 h.Rovnako ako upozornenie pre vládu, aby už niečo so zlepšením pandemickej situácie začala robiť.