Mestá sú už z prístupu vlády zúfalé, žiadajú jasnú komunikáciu aj pokyny a jednotné postupy

Zodpovednosť na primátoroch

Matovič by deti ešte nepúšťal

4.2.2021 - Únia miest Slovenska (ÚMS) vyzýva vládu SR a Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), aby zjednotili pokyny pre regionálne ÚVZ. Ako informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová, žiadajú ich, aby postupovali a komunikovali jednotne.Podotkla, že po komunikácii s členmi ÚMS je zrejmé, že nie všetky mestá školy otvoria. Doplnila, že v regiónoch, kde je nepriaznivá epidemická situácia, školy nebudú otvorené.Preto tiež požadujú, aby sa pre rodičov detí zo zatvorených škôl zaistilo legislatívne prostredie, tak aby nestratili nárok na pandemickú OČR.Piršelová uviedla, že mestá sú z aktuálneho diania a z prístupu vlády zúfalé. Situáciu označila za mimoriadne nekoordinovanú, chaotickú a frustrujúcu.„V čase, kedy potrebujeme mať zo strany vlády oporu a v komunikácii jasné pravidlá, úplný opak je pravdou. Čo majú mestá robiť? Ako majú postupovať? Majú nechať školy zatvorené, alebo ich majú otvoriť? Kto za všetky tie následky vezme zodpovednosť?“ napísal prezident ÚMS Richard Rybníček.Doplnil, že primátori musia zobrať situáciu do svojich rúk a prevziať za ňu plnú zodpovednosť. Podľa neho to však nie je fér.Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) na tlačovej konferencii v stredu 3. februára informoval, že žiaci materských škôl, prvého stupňa základných škôl a končiaceho ročníka stredných škôl sa od pondelka 8. februára za sprísnených podmienok môžu vrátiť do školských lavíc.Premiér Igor Matovič (OĽaNO) však vo štvrtok v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo uviedol, že deti by do škôl v pondelok 8. februára nepúšťal.Zároveň podotkol, že dané rozhodnutie platí, no ak má platiť aj legislatívne, musí byť prijaté uznesenie vlády.Dodal, že uznesenie vlády, ktoré by otvorenie škôl povolilo, mali ministri prijať v stredu 3. februára, rokovanie sa však neuskutočnilo.