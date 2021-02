V Českej republike pribudlo 9567 nakazených koronavírusom, čo je o 1077 viac než pred týždňom.

V Českej republike v stredu pribudlo 9567 nakazených koronavírusom, čo je o 1077 viac než pred týždňom a o 434 viac ako v utorok. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo ministerstvo zdravotníctva ČR, informoval server iDNES.cz.





Podľa ministerstva zdravotníctva stúpli aj Protiepidemický index PES (zo 70 na 71 bodov), ktorý sa blíži k hornej hranici štvrtého z piatich stupňov pohotovosti, a tzv. zjednodušené číslo R (z 0,99 na 1,03) ukazujúce, koľko ľudí môže infikovať jeden nakazený.Aktívnych prípadov je 94.519. V nemocniciach je 5811 pacientov s ochorením COVID-19, z toho je 985 vo vážnom stave.Po prvý raz od polovice januára stúpol i počet nakazených na 100.000 obyvateľov za uplynulých 14 dní, a to z 883 v utorok na stredajších 896.Naopak sa mierne znížil počet hospitalizovaných pacientov, oproti minulému týždňu o 250 a v porovnaní s utorkom o 180. Mierne klesol aj počet dôchodcov infikovaných v priebehu posledných dvoch týždňov.Koronavírusom SARS-CoV-2 sa od začiatku pandémie nakazilo už viac ako milión obyvateľov Českej republiky (1.013.352), čo však predstavuje len oficiálne potvrdené prípady. Odhaduje sa, že v skutočnosti mohlo infekciu prekonať až 20 percent obyvateľov ČR, teda zhruba dva milióny ľudí.Úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 v Česku celkovo zaznamenali 16.826. Vo štvrtok do 08.00 h ich pribudlo najmenej 68, no tento počet nie je konečný.V ČR v stredu podali vakcínu ďalším 13.400 ľuďom, celkový počet zaočkovaných sa tak zvýšil na 310.340.