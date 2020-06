Získajte platenú hru či miesto v cloude zadarmo: Huawei rozdáva kredity za inštalovanie aplikácií z AppGallery

Za inštaláciu vybraných aplikácií z obchodu AppGallery získate kredity, ktoré je možné použiť na nákupy aplikácií v AppGallery či Huawei Cloud.

Zarábajte inštaláciou aplikácií

Každý, kto si prostredníctvom Huawei AppGallery nainštaluje do smartfónu niektorú zo zoznamu aplikácií zapojených do akcie, získa tzv. Huawei body. Za každú aplikáciu môžete získať 0,5 bodu. Spolu je možné získať najviac 3 body.

Body môžete použiť na zaplatenie položiek v aplikáciách alebo hrách z AppGallery a taktiež na nákup motívov a tapiet či dodatočného priestoru v Huawei Cloud. Pri platbe si zvolíte možnosť “Huawei body” a budete postupovať podľa inštrukcií. Jeden bod má hodnotu 1 euro.

Za ktoré aplikácie sa dajú body získať?

Akcia trvá od 4. júna do 24. júna a body môžete získať za inštaláciu nasledovných aplikácií: Tidal, TikTok, IDS BK - cestovné lístky a vyhľadávač spojení, Viber, Canva, SQUID, CamScanner, Microsoft Office, Blue Mail, WPS Office, Weather & Radar, World of Tanks, AccuWeather, Asphalt 9, SHAREIt, PDF Reader for Android, World of Kings, Musixmatch, Retrica a Lords Mobile.

Ako získať a uplatniť body?

Nainštalujte aplikáciu, uvedenú v zozname, v termíne trvania akcie

Následne kliknite na tlačidlo Získať Huawei Body v hornej časti

Skopírujte kód na karte Odmeny v AppGallery

Otvorte Huawei ID v Nastaveniach

V časti Huawei body použite možnosť Uplatniť, vložte kód (ručné zadanie) a body sú vaše.