Huawei sprístupňuje testovanie EMUI 10 pre ďalšie smartfóny

Po beta testovaní na modeloch P30 Pro a P30 sprístupňuje Huawei na Slovensku v týchto dňoch testovanie novej nadstavby pre ďalšie smartfóny.

Kto sa môže do testovania zapojiť?

Do testovania sa môžu zapojiť majitelia smartfónov Huawei P30 lite a Huawei P smart 2019, ktoré pochádzajú z oficiálnej slovenskej distribúcie. Podmienkou je firmware 9.1.0.248 v modeli Huawei P30 lite, resp. firmware 9.1.0.279 v modeli Huawei P smart 2019, v oboch prípadoch bez úprav operátora.

Ako sa zapojiť?

Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu FUT z tohto odkazu. Prihláste sa do aplikácie so svojím Huawei účtom, pod záložkou Osobné potom nájdete tlačidlo Zapojiť sa do projektu. Po žiadosti o zapojenie do testovania prebehne schválenie zo strany Huawei a v priebehu niekoľkých dní získa aktualizáciu aj Váš smartfón. Testovanie bude na Slovensku otvorené pre 150 záujemcov z radov majiteľov modelu Huawei P30 lite a rovnaký počet majiteľov Huawei P smart 2019.

Váš názor je dôležitý

Ak narazíte v priebehu testovania na akýkoľvek nedostatok, môžete ho nahlásiť cez samotnú Beta aplikáciu. Snažte sa však problém vždy čo najlepšie a najpodrobnejšie opísať. Dojmy a skúsenosti potom môžete zdieľať aj s ostatnými v diskusiách na Huafan.sk. Každý model má svoju vlastnú diskusiu, odkazy nájdete tu (P30 lite), resp. tu (P smart 2019).

Podrobnejší návod na zapojenie sa nájdete na tomto odkaze: https://consumer.huawei.com/cz/community/details/Testujte-s-námi-EMUI-10-na-modelech-Huawei-P30-lite-a-Huawei-P-smart-2019/topicId_9466/