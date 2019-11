KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Doktor Spánok a Ženská na vrchole

Doktor Spánok

Ženská na vrchole

Narušiteľ systému

Osamelí bežci: Ideme ďalej!

Film nadväzuje na príbeh filmu Osvietenie (Stanley Kubrick), ktorý popisuje hrôzostrašné udalosti, ku ktorým došlo pred 40 rokmi v hoteli Overlook. Teraz už dospelý Dan Torrance (Ewan McGregor) sa usilovne snaží vyrovnať so svojim hrôzostrašným zážitkom z hotela a nájsť pokoj v duši. Všetko sa ale zmení vo chvíli, keď sa stretne s Abrou, odvážnym mladým dievčaťom, ktoré je obdarené mimoriadnymi schopnosťami označovanými ako „žiarenie“. Abra inštinktívne vycíti, že Dan má rovnaké tajuplné nadanie ako ona a obráti sa naňho so zúfalou prosbou o pomoc. Neľútostná Rose a jej nasledovníci totiž čerpajú energiu zo „žiarenia“ ďalších nevinných detí a pre dosiahnutie svojej nesmrteľnosti sú ochotní urobiť čokoľvek. Táto dvojica spojí svoje sily a pustí sa s Rose do nemilosrdného boja na život a na smrť.Trošku svojrázna, nezadaná majiteľka biokaviarne Helena (Anna Polívková) odchádza na popud svojej tety Ely (Jana Krausová) s osemročným synom Mikulášom stráviť advent v pokoji na horách. Vďaka vlastnej roztržitosti či hre osudu sa však namiesto luxusného hotela ocitá vo vysokohorskej chate Samota, kde horal Richard (Martin Dejdar) sprostredkúva adrenalínové športy. Samotár žije so svojou malou dcérkou Zuzkou a veľmi spoločenským bratom Mišom (Marek Němec), uznávaným členom horskej služby, milovníkom žien a zábavy.Helena netuší, že v rovnakú dobu sa jej milujúca matka (Jana Preissová) rozhodne prinútiť protestujúceho otca (Bolek Polívka), aby sa vydali na hory tiež. Sú predsa Vianoce a rodina musí byť spolu!Vysnívaný odpočinok a pohoda sa pre Helenu menia v nečakané dobrodružstvo aj vďaka tomu, že malá Zuza považuje Pražákov za nechutných votrelcov, zatiaľčo malý Mikuláš sa chce stať, tak ako Richard s Mišom, ozajstným horalom. Partia sa v snehom zapadnutej Samotke rozhodne nudiť nebude.Bernadette, alebo Benni, ako sa radšej necháva prezývať, je dievča s tvárou anjela, no plné nespútanej energie. Je ‘narušiteľom systému’. Tento termín sa používa pre problémové deti, ktoré porušujú každé jedno pravidlo; deti, ktoré odmietajú prijať akýkoľvek druh štruktúry a ktoré postupne prepadnú cez trhliny detských zariadení sociálnej starostlivosti. Nezáleží na tom, kde je toto deväťročné dievča umiestnené, po krátkom čase ju odvšadiaľ vyhodia. Koniec koncov, presne o to jej ide, pretože najviac zo všetkého túži opäť žiť so svojou matkou: ženou, ktorá nie je schopná vyrovnať sa s nevypočítateľným správaním svojej dcéry. Nora Fingscheidt podľa vlastného viacnásobne oceneného scenára, vytvorila intenzívnu drámu o obrovskej túžbe jedného dieťaťa po láske, bezpečí a násilnom potenciáli, ktorý to podmieňuje. Film zároveň zobrazuje neúnavné pokusy pedagógov a psychológov, ktorí využívajú rešpekt, nádej a dôveru, aby vytvorili cestu vpred deťom, ktoré svojím správaním ohrozujú ostatných, aj samých seba v dôsledku ich nepredvídateľných výbuchov.Film rozpráva príbeh básnickej skupiny Osamelí bežci, ktorá vznikla v roku 1963 a existuje dodnes. No predovšetkým je o veľkom priateľstve medzi jej členmi – Ivanom Laučíkom, Petrom Repkom a Ivanom Štrpkom. Ich osudy a životné peripetie boli rôzne. Peter Repka sa v 70. rokoch presťahoval do Nemecka, Ivan Laučík väčšinu svojho života prežil v Liptovskom Mikuláši a Ivan Štrpka žil v Bratislave. Aj keď ich stretnutia neboli každodenné a nie vždy jednoducho realizovateľné, napriek všetkým prekážkam ich priateľstvo pretrvalo. Prežilo všetky nečakané zvraty spojené s dobovým spoločenským dianím a aj všetky peripetie v ich osobných životoch. Ich tvorba bola a stále je jednou z najzásadnejších v kontexte modernej slovenskej poézie. Na začiatku tejto dokumentárnej road movie Peter odchádza z Offenbachu nad Mohanom, aby sa v Bratislave stretol s Ivanom a aby sa následne spolu vypravili do Liptovského Mikuláša za druhým Ivanom. Počas tejto cesty Peter a Ivan stretávajú ďalšie postavy a navštevujú miesta, ktoré súvisia s ich príbehom. Tieto stretnutia ilustrujú príbeh Osamelých bežcov. Je to film o Osamelých bežcoch s Osamelými bežcami, spoluvytváraný Osamelými bežcami. Je to inšpirujúci príbeh o priateľstve!