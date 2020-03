Hviezda Juventusu Dybala mala pre koronavírus problémy s dýchaním, cíti sa už oveľa lepšie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.3.2020 - Taliansko naplno sužuje koronavírus už niekoľko týždňov a situácia v krajine je viac ako vážna. Ochorením COVID-19 sa tam nakazili desaťtisíce ľudí a nevyhlo sa to ani známym športovcom, patrí medzi nich aj argentínsky útočník Paulo Dybala z futbalového Juventusu Turín. Prostredníctvom videa na klubovom webe ubezpečil svojich fanúšikov, že napriek prvotným ťažkostiam sa už cíti lepšie."Veľmi ťažko sa mi dýchalo a ešte to nepominulo. Symptómy sa u mňa prejavili viac ako ďalších, ale dnes sa už cítim omnoho lepšie," prezradil futbalista, ktorý sa nachádza v turínskej karanténe spolu so svojou partnerkou Orianou Sabbatiniovou."Už sa mi hýbe lepšie, skúšal chodiť a aj aj nejakú fyzickú aktivitu. Pre problémy s dýchaním som po piatich minútach nebol schopný robiť nič," prezradil."Boleli ma tiež svaly, no našťastie sa už s Orianou cítime lepšie," dodala 26-ročná opora Juve. V Juventuse sa koronavírusom nakazili aj jeho spoluhráči Daniele Rugani a Blaise Matuidi.