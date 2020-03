Koronavírus (online): Na Slovensku máme 293 prípadov, Matovič otvára niektoré obchody. Počet obetí v Británii prekročil tisícku

17:57 Ruská vláda oznámila, že od pondelka 30. marca bude mať krajina dočasne uzavreté hranice. Nariadenie, ktoré zverejnila v nedeľu na svojej webstránke, uzatvára hraničné priechody pre automobilovú, železničnú i pešiu dopravu a platí aj na hranicu s Bieloruskom. Platiť začne od polnoci z nedele na pondelok.

Opatrenie, ktoré je jedným z mnohých v boji proti šíreniu nového koronavírusu, má však aj niekoľko výnimiek. Netýka sa ruských diplomatov, zástupcov ruských médií, zamestnancov v doprave a ďalších predstaviteľov. Výnimku majú tiež obyvatelia exklávy Kaliningrad, ktorí musia prejsť cez iný štát, aby sa dostali do zvyšku Ruskej federácie.

V Rusku už skôr zakázali vstup cudzincom a zastavili všetky medzinárodné lety.

17:28 Všetkým lekárom, hasičom a policajtom distribuujú ochranné rúška do konca týždňa. V politickej relácií RTVS Sobotné dialógy to povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Podľa neho zavádzanie jednotlivých opatrení nezávisí iba od štátu a prispieť k nim môžu aj občania, napríklad tak, že teplotu ľudí v obchodoch budú merať zamestnanci, ktorí vlastnia bezkontaktný teplomer.

17:11 Zdravotné sestry v New Yorku zverejnili zúfalú prosbu o ďalšie ochranné pomôcky.

16:49 Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že meranie telesnej teploty v prevádzkach nie je povinné, zostalo v rovine odporúčania.

16:24 Nemecká armáda privezie z Talianska do Nemecka šesť pacientov s ochorením COVID-19, aby sa tam mohli liečiť. Lietadlo nemeckých vzdušných síl v sobotu ráno pristálo v Bergame na severe Talianska, ktorý je najhoršie postihnutou oblasťou novým koronavírusom v krajine. Lietadlo priletí do Kolína nad Rýnom, odkiaľ pacientov prevezú do rôznych nemocníc v regióne. Viacero nemeckých spolkových krajín sa ponúklo, že prijme talianskych pacientov nakazených novým koronavírusom. Niektorí tam už dorazili. Nemecko tiež prijalo pacientov z ťažko postihnutého východného Francúzska.

16:05 Britský premiér Boris Johnson poďakoval ľuďom, že robia to čo on a pracujú z domu. Vyzval ich, aby naďalej ostali doma. Aj Johnson bol pozitívne testovaný na koronavírus.

15:47 Počet obetí vo Veľkej Británii prekročil tisícku. Oproti piatku sa zvýšil o 260 a celkovo ich je už 1019. Počet nakazených stúpol o 2546 na 17 089.

15:30 Košický samosprávny kraj (KSK) zriadil v súvislosti so šírením nového koronavírusu call centrum pre obyvateľov kraja. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. „Obyvateľom je k dispozícii linka so všeobecnými informáciami o koronavíruse, a to na telefónnom čísle 055 7268 196. Zriadená je aj linka pre lekárov a zdravotnícky personál. V prípade otázok môžu volať na telefónne číslo 055 7268 197. Informácie budú poskytovať aj najviac ohrozenej skupine ľudí, seniorom. Tí sa môžu v prípade potreby obrátiť na telefónne číslo 055 7268 199,“ uviedla Terezková.

14:56 Obyvatelia Albánska budú musieť požiadať o povolenie vyjsť von pre nevyhnutné veci. Je to jedno z prísnejších opatrení, ktoré predstavila vláda v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu. Premiér Edi Rama uviedol, že o povolenie si môžu ľudia zažiadať prostredníctvom webstránky e-albania.al alebo prostredníctvom SMS-ky. Mimo domácnosť môže pritom vyjsť vždy len jedna osoba z rodiny.

V Albánsku sú otvorené len obchody, ktoré predávajú potraviny, lieky a ďalšie základné veci. Ľudia môžu chodiť von iba od 5:00 do 13:00 miestneho času, od pondelka do soboty. Od soboty 13:00 do pondelka 5:00 nie je povolený pohyb ani obchodná činnosť. Na dodržiavanie opatrení budú v uliciach dohliadať policajti a vojaci.