 Štvrtok 30.4.2026
 Meniny má Anastázia
29. apríla 2026

Ikonickému Kolonádovému mostu v Piešťanoch spevnia piliere, mesto hľadá zhotoviteľa


Krízový štáb mesta Piešťany rozhodol v októbri minulého roku o uzavretí mosta, ktorý spája centrum Piešťan so samotnými kúpeľmi. Mesto Piešťany vyhlásilo verejné obstarávanie na sanáciu dvoch ...



29.4.2026 (SITA.sk) - Krízový štáb mesta Piešťany rozhodol v októbri minulého roku o uzavretí mosta, ktorý spája centrum Piešťan so samotnými kúpeľmi.


Mesto Piešťany vyhlásilo verejné obstarávanie na sanáciu dvoch pilierov Kolonádového mosta, ktorý je jedným zo symbolov kúpeľného mesta. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 3 milióny eur. Záujemcovia o ňu môžu podávať cenové ponuky do 21. mája, rozhodujúcim kritériom pri výbere zhotoviteľa bude najnižšia cena. Vybraný zhotoviteľ s odbornou a technickou spôsobilosťou bude počas prác postupovať podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovali odborníci zo Žilinskej univerzity.

Krízový štáb mesta Piešťany rozhodol v októbri minulého roku o uzavretí mosta, ktorý spája centrum Piešťan so samotnými kúpeľmi. Dôvodom boli posudky statikov, ktoré potvrdili zhoršený technický stav mostných pilierov. Statický posudok konštatoval, že most pre peších nie je možné ďalej zaťažovať viac, než je jeho vlastná hmotnosť. Akýkoľvek pohyb osôb alebo vozidiel po moste by mohol byť nebezpečný.

Piliere boli podľa špecialistu na statiku a dynamiku stavieb Vladimíra Benka pôvodne založené na dne rieky a podopierané železobetónovými pilótami. V dôsledku erózie dna rieky a zvýšených prietokov vody boli základy časom podmyté a pôvodné pilóty poškodené. Projektanti teraz navrhli ich zosilnenie. Mesto Piešťany pred piatimi rokmi investovalo do rekonštrukcie mosta viac ako 1,5 milióna eur, vtedy sa však robilo len na jeho hornej časti. Spodná časť s piliermi vtedy nebola súčasťou zákazky.


Kolonádový most pre peších je architektonickým unikátom, patrí k najdlhším krytým mostom na Slovensku. Jeho spodnú časť podľa knižne vydaných spomienok budovateľa kúpeľov Ľudovíta Wintera navrhol inžinier Schwarz zo stavebnej spoločnosti Pittel a Brauwetter. Hornú časť zasa vtedy ešte málo známy architekt Emil Belluš. Most je všeobecne známy aj vďaka soche barlolámača na jeho priečelí, ktorá nemôže chýbať na žiadnej pohľadnici z Piešťan. Most dali v rokoch 1931 – 1933 postaviť vtedajší nájomcovia piešťanských kúpeľov Winterovci, na jeho financovaní sa však významnou mierou podieľal štát aj mesto.




Zdroj: SITA.sk - Ikonickému Kolonádovému mostu v Piešťanoch spevnia piliere, mesto hľadá zhotoviteľa © SITA Všetky práva vyhradené.

