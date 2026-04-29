|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 30.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anastázia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. apríla 2026
Trnavská radnica radikálne znižuje nájomné za nebytové priestory v centre mesta, nie je o ne záujem
Tagy: Nájomné Prenájom priestorov
Mestské zastupiteľstvo jeho výšku viackrát znižovalo, teraz sa rozhodlo pre naozaj radikálne zníženie. Mesto Trnava musí ísť s nájomným za nebytové priestory v centre výrazne dolu. O priestory s ...
Zdieľať
29.4.2026 (SITA.sk) - Mestské zastupiteľstvo jeho výšku viackrát znižovalo, teraz sa rozhodlo pre naozaj radikálne zníženie.
Mesto Trnava musí ísť s nájomným za nebytové priestory v centre výrazne dolu. O priestory s veľkými výmerami nemal za nájomné podľa všeobecne záväzného nariadenia nikto záujem. Mestské zastupiteľstvo jeho výšku viackrát znižovalo, teraz sa rozhodlo pre naozaj radikálne zníženie.
Nebytové priestory v Zelenom dome na rohu Trojičného námestia a Hlavnej ulice s rozlohou takmer 600 metrov štvorcových Trnava ponúkala pred rokom za 112 tisíc eur ročne. Napriek exkluzívnej polohe objektu v absolútnom centre mesta a v blízkosti radnice za týchto podmienok žiadna ponuka na prenájom neprišla.
Nasledovali tri ďalšie kolá verejnej obchodnej súťaže so štvrtinovou výškou nájomného, ale podnikatelia ani tak nemali záujem. Mestské zastupiteľstvo v Trnave teraz rozhodlo ponúknuť ich do súťaže za 15 tisíc eur za rok, čo je viac ako sedemnásobné zníženie oproti pôvodne požadovanej čiastke. V minulosti priestory využívali podnikatelia na služby v oblasti gastronómie.
Veľmi podobná situácia je aj pri ďalšom priestore s veľkou plochou na Hlavnej ulici 10, len kúsok od budovy radnice. Trnava tu v zmysle všeobecne záväzného nariadenia žiadala nájomné takmer 70 tisíc eur ročne. Svoje požiadavky postupne znižovala až na 19 900 eur, ale priestory s rozlohou vyše 400 metrov štvorcových zostávajú po odchode obchodu s textilom už približne rok a pol prázdne. Mestské zastupiteľstvo preto znížilo cenu pre ďalšie kolo súťaže na prenájom priestorov na 12 tisíc eur ročne.
Zdroj: SITA.sk - Trnavská radnica radikálne znižuje nájomné za nebytové priestory v centre mesta, nie je o ne záujem © SITA Všetky práva vyhradené.
