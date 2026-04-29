 Meniny má Anastázia
 24hod.sk    Z domova

29. apríla 2026

Trnavská radnica radikálne znižuje nájomné za nebytové priestory v centre mesta, nie je o ne záujem


Tagy: Nájomné Prenájom priestorov

Mestské zastupiteľstvo jeho výšku viackrát znižovalo, teraz sa rozhodlo pre naozaj radikálne zníženie. Mesto Trnava musí ísť s nájomným za nebytové priestory v centre výrazne dolu. O priestory s ...



29.4.2026 (SITA.sk)


Mesto Trnava musí ísť s nájomným za nebytové priestory v centre výrazne dolu. O priestory s veľkými výmerami nemal za nájomné podľa všeobecne záväzného nariadenia nikto záujem. Mestské zastupiteľstvo jeho výšku viackrát znižovalo, teraz sa rozhodlo pre naozaj radikálne zníženie.

Nebytové priestory v Zelenom dome na rohu Trojičného námestia a Hlavnej ulice s rozlohou takmer 600 metrov štvorcových Trnava ponúkala pred rokom za 112 tisíc eur ročne. Napriek exkluzívnej polohe objektu v absolútnom centre mesta a v blízkosti radnice za týchto podmienok žiadna ponuka na prenájom neprišla.

Nasledovali tri ďalšie kolá verejnej obchodnej súťaže so štvrtinovou výškou nájomného, ale podnikatelia ani tak nemali záujem. Mestské zastupiteľstvo v Trnave teraz rozhodlo ponúknuť ich do súťaže za 15 tisíc eur za rok, čo je viac ako sedemnásobné zníženie oproti pôvodne požadovanej čiastke. V minulosti priestory využívali podnikatelia na služby v oblasti gastronómie.

Veľmi podobná situácia je aj pri ďalšom priestore s veľkou plochou na Hlavnej ulici 10, len kúsok od budovy radnice. Trnava tu v zmysle všeobecne záväzného nariadenia žiadala nájomné takmer 70 tisíc eur ročne. Svoje požiadavky postupne znižovala až na 19 900 eur, ale priestory s rozlohou vyše 400 metrov štvorcových zostávajú po odchode obchodu s textilom už približne rok a pol prázdne. Mestské zastupiteľstvo preto znížilo cenu pre ďalšie kolo súťaže na prenájom priestorov na 12 tisíc eur ročne.


Zdroj: SITA.sk - Trnavská radnica radikálne znižuje nájomné za nebytové priestory v centre mesta, nie je o ne záujem © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nájomné Prenájom priestorov
