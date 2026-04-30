Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Zelenskyj provokuje a chce jadrovú vojnu. Prvá na rane bude Európa, tvrdí Moskva.
Ukrajinský líder podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničia sabotuje všetky mierové iniciatívy a vytvára podmienky pre možný jadrový konflikt.
30.4.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský líder podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničia sabotuje všetky mierové iniciatívy a vytvára podmienky pre možný jadrový konflikt.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej sabotuje všetky mierové iniciatívy a vytvára podmienky pre možný jadrový konflikt. Zacharovová to uviedla v na tlačovej konferencii, informoval v stredu spravodajský portál Telesur s odvolaním sa na štátnu agentúru TASS.
Upozornila pritom na skoršie vyjadrenia Zelenského, podľa ktorých by Ukrajina mala ako bezpečnostné záruky získať členstvo v NATO aj jadrové zbrane.
„Takýmito vyhláseniami v podstate naďalej provokuje jadrový konflikt. Navyše západná Európa riskuje, že sa stane prvou obeťou tohto jadrového vydierania,“ vyhlásila Zacharovová.
Podľa hovorkyne je zrejmé, že Zelenskyj nechce mier a snaží sa konflikt čo najviac predlžovať: „Je pripravený riskovať nebezpečnú eskaláciu.“
Zacharovová zároveň vyzvala európske krajiny, aby si uvedomili možné dôsledky pokračujúcej podpory Ukrajiny. „Ak ho nezastavia, svojho chránenca, ktorému denne posielajú milióny eur, a ak sa v tomto vytržení nezastaví ani on, pravdepodobne sa nevyhnú následkom,“ povedala.
Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie tiež poukázala na to, že Zelenskyj opätovne predĺžil stanné právo, tentoraz do 2. augusta. „Takto vedie svoju násilnú kampaň, ktorá už nie je len mobilizáciou, ale likvidáciou ukrajinského obyvateľstva,“ dodala.
Kremeľ: Putin a Trump rokovali telefonicky o Iráne a Ukrajine
Ikonickému Kolonádovému mostu v Piešťanoch spevnia piliere, mesto hľadá zhotoviteľa
