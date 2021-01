Inaugurácia amerického prezidenta: Joe Biden v stredu zloží prísahu, hymnu zaspieva Lady Gaga

20.1.2021 - Vo Washingtone, D.C. v stredu oficiálne zložia prísahu novozvolený americký prezident Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová. Inaugurácia, po ktorej sa Biden stane 46. prezidentom USA a Harrisová vôbec prvou viceprezidentkou, sa však oproti predošlým bude líšiť.Pre pandémiu nového koronavírusu a nedávne nepokoje bude podujatie obmedzené a uskutoční sa za prísnych bezpečnostných podmienok, informuje spravodajský portál BBC.Inaugurácia amerického prezidenta sa podľa zákona koná 20. januára, pričom hlava štátu vstupuje do úradu na poludnie (18:00 stredoeurópskeho času). Úvodné prejavy sa obyčajne začínajú okolo 11:30 miestneho času (17:30 SEČ).

Tradičné prísahy pred Kapitolom



Biden a Harrisová zložia prísahy tradične pred Kapitolom, sídlom amerického Kongresu. Neskôr ich, spolu s ich partnermi, príslušníci armády eskortujú do Bieleho domu.



Stalo sa už zvykom, že na slávnostnom skladaní prísahy nového prezidenta sa zúčastňuje aj jeho predchodca. Tento rok to však bude iné, dosluhujúci prezident Donald Trump oznámil, že sa na inaugurácii nezúčastní. Predpokladá sa, že vycestuje do svojho sídla Mar-a-Lago na Floride.



„Urobili sme, čo sme prišli urobiť, a oveľa viac," vyhlásil Trump vo svojom poslednom prejave, ktorý v utorok zverejnil na službe YouTube a pochválil sa v ňom napríklad aj vybudovaním „najohromnejšej ekonomiky v histórii sveta". Odchádzajúci prezident, ktorý stále úplne neprijal svoju prehru v novembrových voľbách, tiež povedal, že sa podujal na „tvrdé bitky, najťažšie boje, pretože je to to, čo ste ma zvolili robiť".



Odchádzajúci viceprezident Mike Pence sa na podujatí v hlavnom meste podľa svojich slov zúčastní.

"Virtuálna inaugurácia" podporovateľov Trumpa

Zaspievajú aj Jennifer Lopez a Garth Brooks

Inauguráciu vo Washingtone naživo obyčajne sledujú tisícky ľudí, tento rok však Biden vzhľadom na pandemickú situáciu vyzval Američanov, aby do hlavného mesta z tohto dôvodu necestovali. Po násilných nepokojoch v Kapitole zo 6. januára, je táto výzva ešte naliehavejšia.Celkovo na inauguráciu sprístupňujú úrady len zhruba tisíc vstupeniek, ktoré sú potrebné pre miesta na sedenie a státie blízko pódia. Skladaniu prísahy sa bude z pódia môcť naživo prizerať zhruba 200 ľudí, ktorí budú sedieť vo vhodnej vzdialenosti od seba, informuje denník Washington Post. Ako tiež uvádza, všetci prítomní na platforme musia mať na tvárach rúška a budú musieť podstúpiť test na koronavírus.Niektorí podporovatelia Donalda Trumpa podľa BBC plánujú jeho virtuálnu "druhú inauguráciu", ktorá by sa mala konať v rovnakom termíne ako Bidenova. Viac ako 68-tisíc ľudí na sociálnej sieti Facebook uviedlo, že sa zúčastní na online podujatí.



Po spomínanom útoku podporovateľov Trumpa na Kapitol, ktorý zanechal päť mŕtvych, úrady ešte viac sprísnili bezpečnostné podmienky inaugurácie. Bezpečnosť podujatia má na starosti Tajná služba, podieľajú sa však na nej viaceré bezpečnostné sily vrátane Národnej gardy, FBI, washingtonskej Metropolitnej polície či polície Kapitolu.



Počas inaugurácie by na bezpečnosť okrem iných malo dohliadať zhruba 25-tisíc členov Národnej gardy z niekoľkých amerických štátov. Vo Washingtone, D.C. v súčasnosti platí výnimočný stav.



Tak ako na predošlých inauguráciách, aj na tejto sa zúčastnia populárni umelci, ktorí doplnia jej program. Speváčka Lady Gaga, ktorá je aktívnou podporovateľkou Bidena, zaspieva hymnu a hudobné číslo budú mať aj jej kolegyňa Jennifer Lopez a spevák Garth Brooks.

Televízny špeciál bude moderovať Tom Hanks

Po zložení prísahy bude zase Tom Hanks moderovať 90-minútový televízny špeciál, ktorý má nahradiť oslavy priamo na mieste.Program odvysielajú všetky veľké televízne stanice v USA , okrem konzervatívnej Fox News, ktorá podporovala Trumpa počas jeho prezidentstva, aj streamovacie platformy. Vystúpiť by počas špeciálu mali Jon Bon Jovi, Demi Lovato či Justin Timberlake.V predvečer inaugurácie si Biden s Harrisovou uctili 400-tisíc obetí koronavírusu v USA. Pri bazéne pred Lincolnovým pamätníkom vo Washingtone sa pri západe slnka rozsvietilo 400 svetiel, ktoré predstavujú zosnulých.„Aby sme sa uzdravili, musíme si pamätať," povedal počas pietneho podujatia budúci prezident zdôrazňujúc, že je potrebné pamätať na „všetkých, čo sme stratili". „Mnoho mesiacov sme smútili osamote. Dnes smútime a začíname sa uzdravovať spoločne," doplnila Harrisová.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com, agentúry AP a archívu agentúry SITA.