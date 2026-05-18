|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 18.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viola
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. mája 2026
Naše médiá sú v drvivej väčšine už znormalizované alebo praktizujú autocenzúru, prekvapil výrokom Galko
Tagy: Politicke diskusie
Situácia je podľa neho katastrofálne viditeľná už aj voľným okom. Poslanec parlamentu Ľubomír Galko (
Zdieľať
18.5.2026 (SITA.sk) - Situácia je podľa neho katastrofálne viditeľná už aj voľným okom.
Poslanec parlamentu Ľubomír Galko (Demokrati) kritizoval výber tém pri politických diskusiách a spravodajstve. Situácia je podľa neho katastrofálne viditeľná už aj voľným okom.
„Je mi ľúto, že to musím konštatovať, ale naše médiá sú v drvivej väčšine už znormalizované alebo praktizujú autocenzúru. Je to vidno každým dňom - na obsadení politických diskusií, na spravodajstve, komentároch, témach, prístupoch k témam," píše Galko v príspevku, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.
Galko kritizoval, že médiá riešia 200 eurovú faktúru Michala Šimečku ako študenta a snažia sa z toho vyrobiť ústrednú tému. „Alebo to, či nejaký politik dostatočne urazil druhého, keď mu povedal, že mydlí barana a či sa mu má alebo nemá ospravedlniť. To sú teraz pre médiá dôležité témy,“ rozhorčoval sa politik.
Naopak viaceré médiá podľa slov Galka ignorujú nenávratné milióny pri prešovskej nemocnici ako aj tému vojny na Ukrajine a s tým spojenú ekonomickú situáciu ukrajinského obyvateľstva, ktorá už v mnohých prípadoch vyúsťuje až do biedy.
„Či je to hrozbou priškrtenia reklám (alebo naopak šrotovaním peňazí do reklám) zo strany koalície u súkromných médií alebo personálnymi zmenami u verejnoprávnych médií je nie až tak dôležité. Podstatné je to, že tá situácia je katastrofálne viditeľná už aj voľným okom a neustále sa to zhoršuje,“ hovorí Galko.
„Rezignácia na elementárne základy slušnej žurnalistiky, ako je napríklad nedovoliť kydať na politikov, ktorí nie sú prítomní a nemôžu sa brániť a zároveň im ani neposkytovať následne (a vlastne nikdy) adekvátny priestor na vyjadrenie alebo reakciu je alarmujúca,“ vyčítal Galko. Demokrati sa dlhodobo sťažujú, že nedostávajú priestor v diskusných reláciách.
„Nechcem hádzať úplne všetkých do jedného vreca, sem-tam sa zjaví nejaká výnimka, ale to je len výnimka, ktorá sa stráca v záplave servilnosti, neprofesionalite a nekompetentnosti ostatných. Ešte to nie je u nás ako v Maďarsku za Orbána, ale našliapnuté tam evidentne máme,“ skonštatoval na záver politik.
Zdroj: SITA.sk - Naše médiá sú v drvivej väčšine už znormalizované alebo praktizujú autocenzúru, prekvapil výrokom Galko © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslanec parlamentu Ľubomír Galko (Demokrati) kritizoval výber tém pri politických diskusiách a spravodajstve. Situácia je podľa neho katastrofálne viditeľná už aj voľným okom.
„Je mi ľúto, že to musím konštatovať, ale naše médiá sú v drvivej väčšine už znormalizované alebo praktizujú autocenzúru. Je to vidno každým dňom - na obsadení politických diskusií, na spravodajstve, komentároch, témach, prístupoch k témam," píše Galko v príspevku, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.
Médiá ignorujú dôležité témy
Galko kritizoval, že médiá riešia 200 eurovú faktúru Michala Šimečku ako študenta a snažia sa z toho vyrobiť ústrednú tému. „Alebo to, či nejaký politik dostatočne urazil druhého, keď mu povedal, že mydlí barana a či sa mu má alebo nemá ospravedlniť. To sú teraz pre médiá dôležité témy,“ rozhorčoval sa politik.
Naopak viaceré médiá podľa slov Galka ignorujú nenávratné milióny pri prešovskej nemocnici ako aj tému vojny na Ukrajine a s tým spojenú ekonomickú situáciu ukrajinského obyvateľstva, ktorá už v mnohých prípadoch vyúsťuje až do biedy.
„Či je to hrozbou priškrtenia reklám (alebo naopak šrotovaním peňazí do reklám) zo strany koalície u súkromných médií alebo personálnymi zmenami u verejnoprávnych médií je nie až tak dôležité. Podstatné je to, že tá situácia je katastrofálne viditeľná už aj voľným okom a neustále sa to zhoršuje,“ hovorí Galko.
Záplava servilnosti
„Rezignácia na elementárne základy slušnej žurnalistiky, ako je napríklad nedovoliť kydať na politikov, ktorí nie sú prítomní a nemôžu sa brániť a zároveň im ani neposkytovať následne (a vlastne nikdy) adekvátny priestor na vyjadrenie alebo reakciu je alarmujúca,“ vyčítal Galko. Demokrati sa dlhodobo sťažujú, že nedostávajú priestor v diskusných reláciách.
„Nechcem hádzať úplne všetkých do jedného vreca, sem-tam sa zjaví nejaká výnimka, ale to je len výnimka, ktorá sa stráca v záplave servilnosti, neprofesionalite a nekompetentnosti ostatných. Ešte to nie je u nás ako v Maďarsku za Orbána, ale našliapnuté tam evidentne máme,“ skonštatoval na záver politik.
Zdroj: SITA.sk - Naše médiá sú v drvivej väčšine už znormalizované alebo praktizujú autocenzúru, prekvapil výrokom Galko © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Politicke diskusie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ruský dron zasiahol čínsku nákladnú loď v Čiernom mori
Ruský dron zasiahol čínsku nákladnú loď v Čiernom mori
<< predchádzajúci článok
Infarkt u žien sa často prejavuje inak ako u mužov. Netypické príznaky môžu viesť k oneskorenej liečbe
Infarkt u žien sa často prejavuje inak ako u mužov. Netypické príznaky môžu viesť k oneskorenej liečbe