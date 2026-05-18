18. mája 2026

Iránska futbalová reprezentácia odcestovala do Turecka, bude sa tam pripravovať na MS v Severnej Amerike


18.5.2026 (SITA.sk) - Futbalisti Iránu v Turecku absolvujú aj prípravný duel proti Gambii a chcú tam žiadať o víza potrebné pre vstup do USA.


Futbalová reprezentácia Iránu odcestovala v pondelok z vlasti do Turecka, kde odohrá posledný prípravný zápas pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v Severnej Amerike. V Turecku zároveň hráči a realizačný tím tiež plánujú vybaviť si víza potrebné na vstup do USA, kde absolvujú všetky tri stretnutia v základnej G-skupine.

Iránsky tímu pozostáva z 22 hráčov pôsobiacich v domácej lige spolu s realizačným tímom. Hlavný tréner Amir Ghalenoei potvrdil, že práve v Turecku chcú všetci uzavrieť vízový proces.

Futbalisti Iránu si zaistili miestenku na MS 2026 už v marci 2025. Za ostatné obdobie Spojené štáty dvakrát zaútočili na krajinu, čo vyvolalo obavy z bezpečnostnej situácie. Boje aktuálne prerušili vďaka prímeriu, no hrozby novej eskalácie stále pretrvávajú.

Napriek tomu predstavitelia USA zdôraznili, že iránski hráči sú na turnaji vítaní, hoci predstavitelia americkej diplomacie vyjadrili obavy ohľadom sprievodných osôb, ktoré by mohli mať väzby na Revolučné gardy. Tie sú v USA označené za teroristickú organizáciu.

Iránska futbalová federácia zatiaľ potvrdila jeden prípravný zápas proti výberu Gambie, ktorý sa uskutoční 29. mája v tureckej Antalyi. Očakáva sa, že mužstvo si v USA zriadi kemp v Tucsone v štáte Arizona.

V základnej G-skupine odohrajú futbalisti Iránu zápasy proti Novému Zélandu a Belgicku, naplánované sú na 15. resp. 21. júna v Los Angeles. Egyptský výber potom vyzvú 26. júna v Seattli.

Napriek diplomatickému napätiu a problémom s vízami, ktoré iránska delegácia zažila v súvislosti s Kongresom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v Kanade, plánuje federácia účasť na šampionáte dodržať bez zmien - teda bez presunu zápasov do iných krajín. Šampionát spolu s Američanmi hostia Kanaďania a Mexičania.


Zdroj: SITA.sk - Iránska futbalová reprezentácia odcestovala do Turecka, bude sa tam pripravovať na MS v Severnej Amerike

