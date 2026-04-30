Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Moskva odmieta výzvy na odchod z Mali, potvrdzuje pokračovanie vojenskej podpory
Kremeľ reagoval na útoky povstalcov a zdôraznil, že ruské sily budú naďalej pôsobiť v krajine v boji proti terorizmu.
Rusko vo štvrtok vyhlásilo, že jeho sily zostanú v Mali, čím odmietlo výzvy tuarežských povstalcov na stiahnutie po najväčších útokoch proti vojenskej junte za posledných 15 rokov.
Moskva je kľúčovým vojenským partnerom malijskej vlády a deklaruje pokračujúcu podporu v boji proti extrémizmu.
Požiadavky úradov
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že „ruská prítomnosť v krajine vychádza z požiadaviek tamojších úradov".
Podľa jeho slov bude Rusko „pokračovať v podpore súčasného vedenia Mali a zároveň sa podieľať na potláčaní terorizmu a ďalších bezpečnostných hrozieb".
Vyhlásenie prichádza po víkendových útokoch separatistov a džihádistických skupín, ktoré zasiahli sever krajiny aj hlavné mesto a vyžiadali si smrť ministra obrany Sadia Camaru.
Režim určite padne
Povstalci zároveň prinútili ruskú polovojenskú jednotku Africký zbor opustiť strategicky významné mesto na severe krajiny.
Zástupca separatistického Frontu za oslobodenie Azawádu počas návštevy Paríža vyhlásil, že súčasný režim skôr či neskôr padne, a vyzval Rusko na úplné stiahnutie z krajiny.
Mali čelí od roku 2012 hlbokej bezpečnostnej kríze, ktorú poháňajú útoky skupín napojených na al-Káidu a organizáciu Islamský štát, ako aj aktivity miestnych ozbrojených a separatistických skupín.
Spolupráca s Moskvou
Vojenská junta v Bamaku, podobne ako režimy v Nigeri a Burkine Faso, prerušila vzťahy s bývalou koloniálnou mocnosťou Francúzskom a posilnila spoluprácu s Moskvou.
Jednotka Africký zbor, ktorá pôsobí pod ruským ministerstvom obrany, nadväzuje na aktivity bývalej Vagnerovej skupiny, ktorej zakladateľ Jevgenij Prigožin zahynul v roku 2023 pri neobjasnenom leteckom nešťastí.
Zdroj: SITA.sk
