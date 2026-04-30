30. apríla 2026

Moskva odmieta výzvy na odchod z Mali, potvrdzuje pokračovanie vojenskej podpory


Kremeľ reagoval na útoky povstalcov a zdôraznil, že ruské sily budú naďalej pôsobiť v krajine v boji proti terorizmu.



gettyimages 528863609 676x451 30.4.2026 (SITA.sk) - Kremeľ reagoval na útoky povstalcov a zdôraznil, že ruské sily budú naďalej pôsobiť v krajine v boji proti terorizmu.

Rusko vo štvrtok vyhlásilo, že jeho sily zostanú v Mali, čím odmietlo výzvy tuarežských povstalcov na stiahnutie po najväčších útokoch proti vojenskej junte za posledných 15 rokov.


Moskva je kľúčovým vojenským partnerom malijskej vlády a deklaruje pokračujúcu podporu v boji proti extrémizmu.



Požiadavky úradov


Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že „ruská prítomnosť v krajine vychádza z požiadaviek tamojších úradov".


Podľa jeho slov bude Rusko „pokračovať v podpore súčasného vedenia Mali a zároveň sa podieľať na potláčaní terorizmu a ďalších bezpečnostných hrozieb".


Vyhlásenie prichádza po víkendových útokoch separatistov a džihádistických skupín, ktoré zasiahli sever krajiny aj hlavné mesto a vyžiadali si smrť ministra obrany Sadia Camaru.



Režim určite padne


Povstalci zároveň prinútili ruskú polovojenskú jednotku Africký zbor opustiť strategicky významné mesto na severe krajiny.


Zástupca separatistického Frontu za oslobodenie Azawádu počas návštevy Paríža vyhlásil, že súčasný režim skôr či neskôr padne, a vyzval Rusko na úplné stiahnutie z krajiny.


Mali čelí od roku 2012 hlbokej bezpečnostnej kríze, ktorú poháňajú útoky skupín napojených na al-Káidu a organizáciu Islamský štát, ako aj aktivity miestnych ozbrojených a separatistických skupín.



Spolupráca s Moskvou


Vojenská junta v Bamaku, podobne ako režimy v Nigeri a Burkine Faso, prerušila vzťahy s bývalou koloniálnou mocnosťou Francúzskom a posilnila spoluprácu s Moskvou.


Jednotka Africký zbor, ktorá pôsobí pod ruským ministerstvom obrany, nadväzuje na aktivity bývalej Vagnerovej skupiny, ktorej zakladateľ Jevgenij Prigožin zahynul v roku 2023 pri neobjasnenom leteckom nešťastí.




Zdroj: SITA.sk - Moskva odmieta výzvy na odchod z Mali, potvrdzuje pokračovanie vojenskej podpory © SITA Všetky práva vyhradené.

