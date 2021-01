Jedenásť republikánskych senátorov odmieta potvrdiť Bidenovo víťazstvo a žiada audit výsledkov

3.1.2021 - Jedenásť republikánskych senátorov a novozvolených členov Senátu v sobotu oznámilo, že budú namietať proti rátaniu hlasov Zboru voliteľov počas budúcotýždňového zasadnutia Kongresu, na ktorom by mali potvrdiť volebné víťazstvo novozvoleného demokratického prezidenta Joea Bidena.

Desaťdňový audit

Minimálna šanca

Neslýchaný počin

Skupina vedená texaským senátorom Tedom Cruzom navrhuje zriadenie volebného výboru, ktorý by vykonal "mimoriadny desaťdňový audit" výsledkov volieb v sporných štátoch.Požadujú to napriek tomu, že neexistujú dôkazy, ktoré by naznačovali rozsiahlejší volebný podvod počas novembrových prezidentských volieb, informuje spravodajský portál CNN.Okrem Cruza sú v skupine namietajúcich senátorov Ron Johnson z Wisconsinu, James Lankford z Oklahomy, Steve Daines z Montany, John Kennedy z Louisiany, Marsha Blackburn z Tennessee a Mike Braun z Indiany a tiež novozvolení senátori Roger Marshall z Kansasu, Bill Hagerty z Tennessee, Tommy Tuberville z Alabamy a Cynthia Lummis z Wyomingu."Spravodlivý a dôveryhodný audit, ktorý sa uskutoční rýchlo a dokončí pred 20. januárom, by dramaticky zlepšil vieru Američanov v náš volebný proces a výrazne by zvýšil legitimitu toho, kto sa stane našim budúcim prezidentom. Dlžíme to ľuďom," uviedli politici vo vyhlásení, v ktorom tiež tvrdia, že hlasovanie Kongresu 6. januára je "jedinou ústavnou právomocou, ktorá zostáva na zváženie a vynútenie vyriešenia viacerých obvinení zo závažného volebného podvodu".Už v stredu oznámil republikánsky senátor z Missouri Josh Hawley, že plánuje vzniesť námietku voči výsledkom, pričom naznačil že tak spraví prinajmenšom v prípade hlasov zo štátu Pensylvánia.V sobotu na oznámenie svojich kolegov reagoval s tým, že je rád, že sa pridávajú k boju.Podľa CNN námietky spojencov prezidenta Donalda Trumpa, ktorý stále namieta proti výsledkom volieb a usiloval sa ich zvrátiť i na súdoch, majú v podstate minimálnu šancu na zmenu konečného výsledku volieb.Dosluhujúci viceprezident Mike Pence, ktorý je predsedom amerického Senátu, podporil krok spomínaných senátorov.Šéf jeho úradu Marc Short v stanovisku pre CNN uviedol, že viceprezident "zdieľa obavy miliónov Američanov o volebnom podvode a nezrovnalostiach" a víta úsilie senátorov o vznesenie námietok a prednesenie dôkazov v Kongrese.Bidenov hovorca Mike Gwin úplne odmietol plán republikánskych senátorov, pričom ho nazval len "kúskom", ktorý nezmení fakt, že Biden zloží 20. januára prezidentský sľub.Za neslýchaný počin to označil napríklad aj republikánsky senátor z Utahu Mitt Romney.