Zbor voliteľov dohlasoval, Biden vyhral v pomere 306 ku 232 hlasov

Zbor voliteľov v Spojených štátoch v pondelok večer miestneho času ukončil hlasovanie po tom, čo výsledky ako posledný štát nahlásil aj Havaj, a za víťaza amerických prezidentských volieb tak v pomere 306 ku 232 hlasov potvrdil Joea Bidena. Ten potreboval na víťazstvo najmenej 270 hlasov voliteľov. Informovala o tom v noci na utorok agentúra AP.





Hlasovanie Zboru voliteľov predstavuje väčšinou procesný krok, avšak tento rok sa mu väčšia dôležitosť prikladá aj preto, že dosluhujúci prezident Donald Trump odmieta uznať prehru a on a jeho spojenci podali v súvislosti s voľbami zhruba 50 žalôb, približuje AP. Väčšina z nich však bola stiahnutá alebo ich zamietli sudcovia, pričom dva razy tak spravil aj Najvyšší súd USA.Jeden z Trumpových najbližších spojencov v Kongrese, predseda justičného výboru Senátu Lindsey Graham, v pondelok uviedol, že mal príjemný desaťminútový rozhovor s Joeom Bidenom a rozprával sa aj s niektorými vybranými členmi jeho budúcej administratívy. Trumpove šance na zvolenie do druhého funkčného obdobia videl podľa vlastných slov ako "veľmi, veľmi úzku cestu". Okrem Grahama uznal Bidenovo víťazstvo aj ďalší republikán - senátor v štáte Missouri Roy Blunt.Zbor voliteľov, ktorý formálne volí prezidenta USA na základe výsledkov novembrových volieb, sa zišiel v jednotlivých štátoch 14. decembra. Na zvolenie prezidenta bolo potrebných 270 hlasov Zboru voliteľov, ktorý má 538 členov zastupujúcich jednotlivé štáty Únie.Výsledky hlasovania Zboru voliteľov v jednotlivých štátoch americkej Únie budú odoslané do Washingtonu a 6. januára ich na spoločnom zasadaní potvrdia členovia oboch komôr amerického Kongresu.Bývalý viceprezident USA Biden (2009-17), ktorý kandidoval v tandeme s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, sa stane v poradím 46. americkým prezidentom. Jeho slávnostná inaugurácia sa uskutoční 20. januára 2021.

stručný chronologický prehľad kľúčových momentov týchto volieb a udalostí, ktoré im v roku 2020 predchádzali.



FEBRUÁR AŽ AUGUST

Vo všetkých 50 federálnych štátoch USA, vo Washingtone DC i na zámorských územiach Spojených štátov si obe politické strany – Demokratická i Republikánska - prostredníctvom prezidentských primárok (tajné hlasovanie) či volebných zhromaždení, tzv. caucusov (verejné hlasovanie) vyberali delegátov na nominačný zjazd.

Úlohou tohto straníckeho zjazdu - konventu – je potom zvoliť konkrétneho prezidentského kandidáta. Primárky a caucusy sa tradične konajú len do júna, tento volebný rok však bolo pre koronavírusovú epidémiu ich ukončenie posunuté až na august.



4. FEBRUÁRA

Trump vo svojom prejave o stave Únie označil Ameriku za silnejšiu, než bola kedykoľvek predtým. Poukázal na hospodársku silu Spojených štátov a nízku úroveň nezamestnanosti a zdôraznil aj úlohu robotníkov a strednej triedy.



5. FEBRUÁRA

Americký Senát oslobodil prezidenta Trumpa spod obvinenia z pohŕdania Kongresom, keď ho predtým zbavil obvinenia zo zneužitia právomocí. Senát ho tým uznal za nevinného v oboch bodoch ústavnej žaloby a ukončil tak proces impeachmentu iniciovaný Snemovňou reprezentantov.



8. APRÍLA

Z kampane zameranej na získanie prezidentskej kandidatúry Demokratickej strany odstúpil Bernie Sanders. Po jeho rezignácii sa tak cesta k získaniu prezidentskej nominácie demokratov otvorila Joeovi Bidenovi, niekdajšiemu senátorovi za štát Delaware a neskôr viceprezidentovi v ére úradovania Baracka Obamu. Sanders, nezávislý senátor za štát Vermont, už za prezidenta USA kandidoval aj v roku 2016, ale i vtedy sa kandidatúry vzdal, a to v prospech Hillary Clintonovej.



3. NOVEMBRA

Konali sa voľby prezidenta Spojených štátov amerických; v dejinách USA to boli v poradí už 59. nepriame voľby šéfa Bieleho domu. Za Republikánsku stranu kandidoval aktuálny prezident republiky Donald Trump a za Demokratickú stranu Joe Biden. Voliči si v ten deň priamo vyberali zástupcov za svoj federatívny štát do celoamerického 538-členného zboru voliteľov.



6. NOVEMBRA

Trump v Bielom dome vyhlásil, že ak sa berú do úvahy iba "legálne odovzdané hlasy", tak v prezidentských voľbách "poľahky" zvíťazil. Opätovne obvinil Demokratickú stranu, že sa snaží o volebný podvod v prospech svojho kandidáta Bidena. Z manipulácií taktiež obvinil médiá, korporácie, veľké technologické spoločnosti a aj prieskumné agentúry.



7. NOVEMBRA

Associated Press, Fox News i ďalšie veľké médiá oznámili, že demokrat Joe Biden zvíťazil v štáte Pensylvánia, čo znamenalo, že súper republikána Donalda Trumpa získal viac než 270 voliteľských hlasov potrebných na to, aby bol vyhlásený za novozvoleného prezidenta USA - v poradí 46. šéfa Bieleho domu v histórii Spojených štátov.



14. DECEMBRA

Zbor voliteľov potvrdil víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách.



PLÁNOVANÉ



6. JANUÁRA

Volebný výsledok má byť potvrdený Kongresom Spojených štátov.



20. JANUÁRA

Slávnostná inaugurácia nového prezidenta.