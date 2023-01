Katka Koščová a Dano Špiner vyrážajú na svoje MiniaTOUR

Už 17 rokov speváčka Katka Koščová hrá, vystupuje a komponuje s klaviristom a akordeonistom Danielom Špinerom. Vždy spoločne vymýšľali rôzne koncertné zostavy, ansámble a hostí. Teraz dozrel čas na turné, kedy budú na pódiu len oni dvaja. Už onedlho vyrazia na MiniaTOUR s najmenším možným obsadením, najmenším mixážnym pultom, najmenším akordeónom, na blízko, na dotyk, intímne. Séria vyše 20 koncertov začína 30. januára v rodnom Prešove a zoznam dátumov ešte nie je konečný.





Spája ich dlhoročné kamarátstvo a veľká zohratosť. Na MiniaTOUR dostanú plný priestor na svoje intímne výpovede a spoločný humor. Na koncertoch Katky a Dana sa veľa smeje, občas aj plače a obzvlášť na tomto turné sa divák stane svedkom a súčasťou niečoho špeciálneho a neopakovateľného."Toto je môj najmilovanejší spôsob hrania. Keď sme len my dvaja. Netreba sa sústrediť na žiadne vonkajšie vplyvy, usmerňovať ďalších hudobníkov. Hráme si len slobodne naše pesničky. A táto sloboda je pre mňa veľmi vzácna. Pamätám si ešte časy, keď som sa nevedela postaviť za vlastnú tvorbu, keď som jej nedôverovala. O to viac si užívam to, že absolútne verím tomu, čo spolu s Danom robíme. Akoby som si konečne naplno uvedomila silu toho, čo máme," hovorí Katka Koščová.Na jeden šup, bez strihov a postprodukcie vznikol viac ako hodinovýplaylist pesničiek zo štúdia Melody v Žiline.Všetky informácie o termínoch, miestach a predpredaji vstupeniek na MiniaTOUR nájdete na oficiálnej stránke Katky Koščovej