Mladé talenty si rozdelia viac ako 95-tisíc eur, maximálna výška grantu pre jedného uchádzača je 6 600 eur


1920x1080_sport 676x380 16.3.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Slovnaft a Nadácia CEF opäť otvárajú dvere mladým ľuďom, ktorí si svoj talent trpezlivo budujú deň po dni. Tým, ktorí vedia, že pokrok nie je len o úspechoch – ale aj o chvíľach, keď treba znovu vstať, nabrať silu a pokračovať ďalej.


„Do 19. ročníka grantového programu TNE sa môžu zapojiť všetci mladí vedci, umelci a športovci, ktorí odhodlane pracujú na svojom sne a chcú urobiť ďalší významný krok na svojej ceste," informuje spoločnosť Slovnaft v tlačovej správe.

Prihlasovanie do programu je otvorené od 1. do 31. marca a medzi mladé talenty sa rozdelí suma viac ako 95-tisíc eur a maximálna výška grantu pre jedného uchádzača je 6 600 eur.
Nadšenie a cieľavedomosť mladých ľudí, ktorí sa každoročne prihlasujú do TNE, nás neprestávajú inšpirovať. Ich príbehy sú dôkazom, že naša budúcnosť je plná talentu. Sme hrdí, že ich môžeme podporovať na ceste za ich snami.
 

— Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie spoločnosti Slovnaft


V Nadácii CEF podľa slov jej správkyne Silvie Manczelovej vedia, že skutočné úspechy nevznikajú zo dňa na deň, ale rodia sa z hodín a hodín poctivej práce, z ticha tréningových hál, z večerov strávených nad knihami, z odhodlania nevzdať sa ani vtedy, keď dochádzajú sily, ale sú výsledkom obrovskej fyzickej a duševnej energie, sebazaprenia, ale aj pádov, sklamaní, nevydarených pokusov či chvíľ plných trémy a pochybností.

Práve preto si vážime vytrvalosť, disciplínu a ambície, ktoré mladí talentovaní ľudia vkladajú do svojej cesty za snom a chceme podporiť všetkých, ktorí sa každý deň znova a znova dvíhajú aj z možných neúspechov a pádov, a neoblomne idú za svojim snom,“ doplnila.

Za 18 rokov existencie programu TNE, ktorý je spoločným projektom spoločnosti Slovnaft a Nadácie CEF, bolo na podporu talentovaných mladých ľudí rozdelených viac ako 1,1 milióna eur.

„Grant je možné využiť napríklad na financovanie účasti na stážach, súťažiach, či konferenciách,  na nákup umeleckých alebo športových pomôcok a potrieb, odbornej literatúry, úhradu štartovného a ďalších nákladov súvisiacich s rozvojom talentu. Žiadosti o grant v jednotlivých kategóriách posudzuje rovnako ako po minulé roky odborná porota zložená z rešpektovaných osobností danej oblasti," informovala spoločnosť Slovnaft tlačovej správe.

Prihlášku do aktuálneho ročníka a bližšie informácie o programe TNE nájdete na stránke www.spoludokazemevela.sk.
 

O skupine Slovnaft...


Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt.

Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc na Slovensku. Spoločnosť patrí k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia.

Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina Slovnaft je členom medzinárodnej Skupiny MOL, ktorej dlhodobá Stratégia Shape Tomorrow smeruje k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Cieľom Skupiny je sústrediť sa na obnoviteľné palivá, podporu rôznych foriem mobility, zelené investície a vytváranie hodnoty z odpadu.
 



Zdroj: SITA.sk - Mladé talenty si rozdelia viac ako 95-tisíc eur, maximálna výška grantu pre jedného uchádzača je 6 600 eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Grant Nadácia Nadácia CEF
