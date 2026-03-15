Nedeľa 15.3.2026
Meniny má Svetlana
15. marca 2026
Kauza Bonaparte pokračuje, mestský súd by mohol ukončiť dokazovanie
V piatok 20. marca by na Mestskom súde Bratislava I malo pokračovať hlavné pojednávanie v kauze známej ako Bonaparte, pričom by ...
15.3.2026 (SITA.sk) - V piatok 20. marca by na Mestskom súde Bratislava I malo pokračovať hlavné pojednávanie v kauze známej ako Bonaparte, pričom by vo veci mohlo byť ukončené dokazovanie. Tento krok sa totiž očakával už v decembri minulého roku, súdu však chýbal spis týkajúci sa obžalovaného Ladislava Bašternáka v inej trestnej veci.
Spis totiž súd potrebuje pre rozhodnutie, bol však zapožičaný v súvislosti s obnovou konania vo veci, kde bol podnikateľ už odsúdený. Preto vtedy súd pojednávanie odročil. Spolu s Bašternákom čelia v kauze Bonaparte obžalobe pre neoprávnené uplatňovanie vratiek DPH v súvislosti s výstavbou komplexu aj Stanislav P. a Ivan P..
Podľa obžaloby si Ladislav Bašternák, Stanislav P., Ivan P. a zosnulý Peter H. uplatnili vo februári 2011 na Daňovom úrade Bratislava II nárok na nadmerný odpočet DPH vo výške 3,4 milióna eur. Tým sa dopustili trestného činu neodvedenia dane a poistného, pričom celková suma vyplatených finančných prostriedkov predstavuje viac ako 900-tisíc eur. Obžalovaní sa na pojednávaniach od začiatku procesu nezúčastňujú.
Obhajoba ešte na pojednávaní v apríli 2024 spochybnila, že by obžalovaní konali protiprávne a zdôraznila, že neboli splnené podmienky na podanie obžaloby. „Keby nešlo o meno Ladislav Bašternák, trestné konanie v tomto prípade by sa nikdy neviedlo,“ skonštatovala obhajkyňa jedného z obžalovaných. Podľa obhajcu Bašternáka Petra Filipa sa jeho klient vyjadril, že v predmetnej trestnej veci je nevinný.
Pokiaľ ide o obžalobu, celá je podľa Filipa založená len na jednom znaleckom posudku, ktorý ale nie je dostatočný. Podľa prokurátora bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry Jána Šantu obžalovaní za účelom získania vratky DPH nadhodnotili stavbu komplexu Bonaparte, „pričom hodnota stavby bola nižšia, ako deklarovali obžalovaní“. Aktuálne však už má prípad na starosti prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava.
Podnikateľa Bašternáka v auguste 2021 Okresný súd Bratislava V uznal za vinného z trestného činu neodvedenia dane a poistného, súhrnný a úhrnný trest mu však neuložil. Trest, ktorý obžalovanému uložil v roku 2018 Okresný súd Bratislava II a potvrdil ho aj odvolací súd, totiž sudkyňa považovala za postačujúci. Prokurátorka vtedy na mieste podala odvolanie, keďže pre obžalovaného požadovala sedemročný trest. Ladislav Bašternák ešte pred vynesením rozsudku svoju vinu priznal. Krajský súd v Bratislave neskôr rozhodnutie prvostupňového súdu potvrdil.
Podnikateľovi už v marci 2019 potvrdil Krajský súd v Bratislave päťročný nepodmienečný trest, ktorý mu v novembri 2018 uložil Okresný súd Bratislava II. Zároveň rozhodol aj o prepadnutí jeho majetku. Podnikateľa uznali vinným z trestného činu neodvedenia dane a poistného. V januári 2022 Bašternáka podmienečne prepustili z výkonu trestu. V decembri 2023 mu Mestský súd Bratislava I vyhovel vo veci žiadosti o obnovu konania, pokiaľ ide o trest.
Zdroj: SITA.sk - Kauza Bonaparte pokračuje, mestský súd by mohol ukončiť dokazovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Obnova konania
Spis totiž súd potrebuje pre rozhodnutie, bol však zapožičaný v súvislosti s obnovou konania vo veci, kde bol podnikateľ už odsúdený. Preto vtedy súd pojednávanie odročil. Spolu s Bašternákom čelia v kauze Bonaparte obžalobe pre neoprávnené uplatňovanie vratiek DPH v súvislosti s výstavbou komplexu aj Stanislav P. a Ivan P..
Podľa obžaloby si Ladislav Bašternák, Stanislav P., Ivan P. a zosnulý Peter H. uplatnili vo februári 2011 na Daňovom úrade Bratislava II nárok na nadmerný odpočet DPH vo výške 3,4 milióna eur. Tým sa dopustili trestného činu neodvedenia dane a poistného, pričom celková suma vyplatených finančných prostriedkov predstavuje viac ako 900-tisíc eur. Obžalovaní sa na pojednávaniach od začiatku procesu nezúčastňujú.
Znalecký posudok
Obhajoba ešte na pojednávaní v apríli 2024 spochybnila, že by obžalovaní konali protiprávne a zdôraznila, že neboli splnené podmienky na podanie obžaloby. „Keby nešlo o meno Ladislav Bašternák, trestné konanie v tomto prípade by sa nikdy neviedlo,“ skonštatovala obhajkyňa jedného z obžalovaných. Podľa obhajcu Bašternáka Petra Filipa sa jeho klient vyjadril, že v predmetnej trestnej veci je nevinný.
Pokiaľ ide o obžalobu, celá je podľa Filipa založená len na jednom znaleckom posudku, ktorý ale nie je dostatočný. Podľa prokurátora bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry Jána Šantu obžalovaní za účelom získania vratky DPH nadhodnotili stavbu komplexu Bonaparte, „pričom hodnota stavby bola nižšia, ako deklarovali obžalovaní“. Aktuálne však už má prípad na starosti prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava.
Podnikateľa Bašternáka v auguste 2021 Okresný súd Bratislava V uznal za vinného z trestného činu neodvedenia dane a poistného, súhrnný a úhrnný trest mu však neuložil. Trest, ktorý obžalovanému uložil v roku 2018 Okresný súd Bratislava II a potvrdil ho aj odvolací súd, totiž sudkyňa považovala za postačujúci. Prokurátorka vtedy na mieste podala odvolanie, keďže pre obžalovaného požadovala sedemročný trest. Ladislav Bašternák ešte pred vynesením rozsudku svoju vinu priznal. Krajský súd v Bratislave neskôr rozhodnutie prvostupňového súdu potvrdil.
Podnikateľovi už v marci 2019 potvrdil Krajský súd v Bratislave päťročný nepodmienečný trest, ktorý mu v novembri 2018 uložil Okresný súd Bratislava II. Zároveň rozhodol aj o prepadnutí jeho majetku. Podnikateľa uznali vinným z trestného činu neodvedenia dane a poistného. V januári 2022 Bašternáka podmienečne prepustili z výkonu trestu. V decembri 2023 mu Mestský súd Bratislava I vyhovel vo veci žiadosti o obnovu konania, pokiaľ ide o trest.
Zdroj: SITA.sk - Kauza Bonaparte pokračuje, mestský súd by mohol ukončiť dokazovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Turecko varuje pred „novou genocídou", Ankara ostro kritizuje izraelské útoky v Libanone
Turecko varuje pred „novou genocídou“, Ankara ostro kritizuje izraelské útoky v Libanone
Syn zosadeného šáha sa hlási o slovo. Exilový korunný princ Rezá Pahlaví chce viesť Irán po páde režimu
Syn zosadeného šáha sa hlási o slovo. Exilový korunný princ Rezá Pahlaví chce viesť Irán po páde režimu