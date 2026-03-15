Nedeľa 15.3.2026
Meniny má Svetlana
15. marca 2026
Turecko varuje pred „novou genocídou“, Ankara ostro kritizuje izraelské útoky v Libanone
Turecko vyjadrilo vážne obavy z pokračujúcich izraelských útokov na Libanon. Minister zahraničných vecí Hakan Fidan v sobotu upozornil, že kroky vlády izraelského premiéra
15.3.2026 (SITA.sk) - Turecko vyjadrilo vážne obavy z pokračujúcich izraelských útokov na Libanon. Minister zahraničných vecí Hakan Fidan v sobotu upozornil, že kroky vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua by podľa Ankary mohli viesť k „novej genocíde“. Vyhlásenie zaznelo na tlačovej konferencii v čase, keď sa napätie na Blízkom východe opäť výrazne stupňuje.
„Úprimne sa obávame, že (izraelský premiér Benjamin) Netanjahu smeruje k novej genocíde pod zámienkou boja proti Hizballáhu,“ povedal Fidan. Zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby okamžite reagovalo. „Medzinárodné spoločenstvo musí čo najskôr konať tvárou v tvár zločinom, ktoré Izrael naďalej pácha,“ dodal.
Konflikt sa do Libanonu preniesol minulý týždeň po tom, čo hnutie Hizballáh zaútočilo na Izrael. Reagovalo tak na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího počas americko-izraelských úderov na Irán. Odvtedy izraelské útoky podľa libanonského ministerstva zdravotníctva pripravili o život stovky ľudí.
Podľa oficiálnych údajov si bombardovanie vyžiadalo najmenej 826 obetí, medzi nimi 65 žien a 106 detí. Ďalších viac ako 2 000 ľudí utrpelo zranenia. Situácia tak výrazne zvyšuje riziko širšieho regionálneho konfliktu na Blízkom východe.
Turecko zároveň už dlhšie obviňuje Izrael z genocídy v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy, kde podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva kontrolovaného hnutím Hamas zahynulo viac než 72-tisíc Palestínčanov. Izrael tieto obvinenia odmieta.
Vyšetrovanie Organizácie Spojených národov (OSN) z minulého roka však Izrael obvinilo z genocídy v Pásme Gazy, zatiaľ čo ľudskoprávne organizácie obvinili Hamas z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti počas útoku zo 7. októbra. Obe strany tieto obvinenia popierajú.
Zdroj: SITA.sk - Turecko varuje pred „novou genocídou“, Ankara ostro kritizuje izraelské útoky v Libanone © SITA Všetky práva vyhradené.
