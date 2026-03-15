Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 15.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Svetlana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. marca 2026

Turecko varuje pred „novou genocídou“, Ankara ostro kritizuje izraelské útoky v Libanone


Turecko vyjadrilo vážne obavy z pokračujúcich izraelských útokov na Libanon. Minister zahraničných vecí Hakan Fidan v sobotu upozornil, že kroky vlády izraelského premiéra



Zdieľať
turkey_erdogan_92645 676x462 15.3.2026 (SITA.sk) - Turecko vyjadrilo vážne obavy z pokračujúcich izraelských útokov na Libanon. Minister zahraničných vecí Hakan Fidan v sobotu upozornil, že kroky vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua by podľa Ankary mohli viesť k „novej genocíde“. Vyhlásenie zaznelo na tlačovej konferencii v čase, keď sa napätie na Blízkom východe opäť výrazne stupňuje.

Nová genocída


„Úprimne sa obávame, že (izraelský premiér Benjamin) Netanjahu smeruje k novej genocíde pod zámienkou boja proti Hizballáhu,“ povedal Fidan. Zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby okamžite reagovalo. „Medzinárodné spoločenstvo musí čo najskôr konať tvárou v tvár zločinom, ktoré Izrael naďalej pácha,“ dodal.

Konflikt sa do Libanonu preniesol minulý týždeň po tom, čo hnutie Hizballáh zaútočilo na Izrael. Reagovalo tak na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího počas americko-izraelských úderov na Irán. Odvtedy izraelské útoky podľa libanonského ministerstva zdravotníctva pripravili o život stovky ľudí.

Širší regionálny konflikt


Podľa oficiálnych údajov si bombardovanie vyžiadalo najmenej 826 obetí, medzi nimi 65 žien a 106 detí. Ďalších viac ako 2 000 ľudí utrpelo zranenia. Situácia tak výrazne zvyšuje riziko širšieho regionálneho konfliktu na Blízkom východe.


Turecko zároveň už dlhšie obviňuje Izrael z genocídy v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy, kde podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva kontrolovaného hnutím Hamas zahynulo viac než 72-tisíc Palestínčanov. Izrael tieto obvinenia odmieta.

Vyšetrovanie Organizácie Spojených národov (OSN) z minulého roka však Izrael obvinilo z genocídy v Pásme Gazy, zatiaľ čo ľudskoprávne organizácie obvinili Hamas z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti počas útoku zo 7. októbra. Obe strany tieto obvinenia popierajú.


Zdroj: SITA.sk - Turecko varuje pred „novou genocídou“, Ankara ostro kritizuje izraelské útoky v Libanone © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
<< predchádzajúci článok
©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 