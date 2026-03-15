Nedeľa 15.3.2026
Meniny má Svetlana
15. marca 2026
Syn zosadeného šáha sa hlási o slovo. Exilový korunný princ Rezá Pahlaví chce viesť Irán po páde režimu
Syn posledného iránskeho šáha Rezá Pahlaví vyhlásil, že je pripravený prevziať vedenie krajiny počas prechodného obdobia po prípadnom páde islamskej republiky. Opozičný ...
15.3.2026 (SITA.sk) - Syn posledného iránskeho šáha Rezá Pahlaví vyhlásil, že je pripravený prevziať vedenie krajiny počas prechodného obdobia po prípadnom páde islamskej republiky. Opozičný líder žijúci v exile uviedol, že už pracuje na vytvorení systému, ktorý by mal zabezpečiť riadenie štátu v čase politickej transformácie. Pahlaví je jednou z najviditeľnejších tvárí iránskej opozície v zahraničí.
Vo vyhlásení na sociálnych sieťach oznámil, že spolupracuje s odborníkmi na výbere ľudí, ktorí by mali tvoriť základ takzvaného „prechodného systému“. Proces výberu podľa neho vedie ekonóm Saeed Ghasseminejad z amerického think-tanku Foundation for Defense of Democracies. „Identifikovali a vyhodnotili sme schopných jednotlivcov v krajine aj mimo, aby viedli rôzne časti prechodného systému,“ uviedol Pahlaví.
Podľa jeho slov je cieľom pripraviť mechanizmus, ktorý by okamžite prevzal riadenie štátu, ak by sa režim zrútil. „Prechodný systém pod mojím vedením bude pripravený prevziať správu krajiny hneď, ako islamská republika padne, a v čo najkratšom čase nastoliť poriadok, bezpečnosť, slobodu a podmienky pre prosperitu a rozkvet Iránu,“ vyhlásil.
Pahlaví sa dostal do centra pozornosti najmä po protestoch proti teokratickému systému v januári, keď niektorí demonštranti začali volať po návrate monarchie. V ostatných týždňoch zároveň vzrástla podpora monarchistického hnutia v zahraničí – vo februári sa v mestách ako Mníchov či viacerých metropolách Severnej Ameriky konali masové zhromaždenia na jeho podporu.
Situácia v Iráne je však naďalej nejasná aj po smrti dlhoročného najvyššieho vodcu Alího Chameneího, ktorý zahynul 28. februára pri americko-izraelských leteckých úderoch.
Teokratický systém napriek tomu zostáva pri moci a jeho syn Modžtaba Chameneí, považovaný za možného nástupcu, sa zatiaľ verejne neobjavil. Pahlaví navyše stále nezískal oficiálnu podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý spochybňuje jeho schopnosť viesť krajinu.
Zdroj: SITA.sk - Syn zosadeného šáha sa hlási o slovo. Exilový korunný princ Rezá Pahlaví chce viesť Irán po páde režimu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prechodný systém
Vo vyhlásení na sociálnych sieťach oznámil, že spolupracuje s odborníkmi na výbere ľudí, ktorí by mali tvoriť základ takzvaného „prechodného systému“. Proces výberu podľa neho vedie ekonóm Saeed Ghasseminejad z amerického think-tanku Foundation for Defense of Democracies. „Identifikovali a vyhodnotili sme schopných jednotlivcov v krajine aj mimo, aby viedli rôzne časti prechodného systému,“ uviedol Pahlaví.
Podľa jeho slov je cieľom pripraviť mechanizmus, ktorý by okamžite prevzal riadenie štátu, ak by sa režim zrútil. „Prechodný systém pod mojím vedením bude pripravený prevziať správu krajiny hneď, ako islamská republika padne, a v čo najkratšom čase nastoliť poriadok, bezpečnosť, slobodu a podmienky pre prosperitu a rozkvet Iránu,“ vyhlásil.
Návrat monarchie
Pahlaví sa dostal do centra pozornosti najmä po protestoch proti teokratickému systému v januári, keď niektorí demonštranti začali volať po návrate monarchie. V ostatných týždňoch zároveň vzrástla podpora monarchistického hnutia v zahraničí – vo februári sa v mestách ako Mníchov či viacerých metropolách Severnej Ameriky konali masové zhromaždenia na jeho podporu.
Situácia v Iráne je však naďalej nejasná aj po smrti dlhoročného najvyššieho vodcu Alího Chameneího, ktorý zahynul 28. februára pri americko-izraelských leteckých úderoch.
Teokratický systém napriek tomu zostáva pri moci a jeho syn Modžtaba Chameneí, považovaný za možného nástupcu, sa zatiaľ verejne neobjavil. Pahlaví navyše stále nezískal oficiálnu podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý spochybňuje jeho schopnosť viesť krajinu.
Zdroj: SITA.sk - Syn zosadeného šáha sa hlási o slovo. Exilový korunný princ Rezá Pahlaví chce viesť Irán po páde režimu © SITA Všetky práva vyhradené.
