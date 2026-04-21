|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 21.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ervín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. apríla 2026
Kauza korupcie na východoslovenských súdoch pokračuje záverečnými rečami, rozsudok padne už čoskoro
Prípad týkajúci sa korupcie na súdoch na východnom Slovensku v utorok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje prednesom ...
Zdieľať
21.4.2026 (SITA.sk) - Prípad týkajúci sa korupcie na súdoch na východnom Slovensku v utorok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje prednesom záverečných rečí zo strany obhajcov aj obžalovaných. Prokurátor Rastislav Hruška svoju záverečnú reč predniesol už v marci tohto roku, pričom zdôraznil, že na základe vykonaného dokazovania nie sú žiadne pochybnosti, že k žalovaným skutkom došlo.
Z tohto dôvodu navrhol trojicu obžalovaných uznať za vinných a uložiť im podmienečné tresty. Obhajcovia podnikateľa Mariána S. a bývalého sudcu Miroslava N. vo svojich záverečných rečiach navrhli klientov oslobodiť z dôvodu, že nebolo preukázané, že sa stali žalované skutky.
Dvojica obhajcov právnika a bývalého poslanca parlamentu Alexeja I. súd vyzvala, aby zastavil stíhanie obžalovaného, keďže vec je v jeho prípade premlčaná. Zároveň trvajú na tom, aby súd pri vynesení verdiktu neprihliadal na elektronickú komunikáciu z mobilu kľúčového svedka, keďže bol tento dôkaz získaný nezákonne.
„Žiadny skutok, ktorý mi je kladený za vinu som nespáchal," uviedol obžalovaný Marián S. Obžalovaný Miroslav N. rovnako uviedol, že sa necíti byť vinný.
„A žiadam, aby som bol oslobodený v plnom rozsahu," vyhlásil. Tretí obžalovaný Alexej I. sa z dnešného pojednávania ospravedlnil. Súd vo veci vyhlási rozsudok vo štvrtok 30. apríla.
ŠTS sa pritom týmto prípadom zaoberá už po druhýkrát. Najvyšší súd SR totiž v auguste minulého roku zrušil pôvodný prvostupňový rozsudok a vec vrátil na prvostupňový súd na ďalšie prejednanie a rozhodnutie.
Dôvodom bolo, že v rámci rozsudku identifikoval chyby a takisto bolo podľa odvolacieho súdu potrebné vykonať ďalšie dôkazy, napríklad konfrontácie svedka s obžalovanými. Špecializovaný trestný súd v Pezinku v tomto prípade v decembri 2023 uznal za vinného podnikateľa Mariána S., bývalého sudcu Miroslava N. a advokáta Alexeja I., ktorý bol v rokoch 2002 až 2006 poslancom Národnej rady SR za SDKÚ.
Vtedy uložil prvostupňový súd Mariánovi S. za trestný čin nepriamej korupcie trest dva roky väzenia podmienečne odložený na štyri roky a peňažný trest 15-tisíc eur. V prípade, že by ho obžalovaný nezaplatil, súd určil náhradný trest jeden rok väzenia. Obžalovaný Miroslav N. dostal za účasť na nepriamej korupcii trest jeden rok väzenia podmienečne odložený na dobu dvoch rokov.
Rovnaký trest dostal aj Alexej I., ktorý bol uznaný za vinného z účasti na podplácaní. Odvolanie proti verdiktu vtedy podali obžalovaní, ako aj prokurátor, ktorý požadoval prísnejší trest pre obžalovaného Alexeja I. Najvyšší súd nakoniec pôvodný rozsudok zrušil a prikázal ŠTS opätovne sa vecou zaoberať.
Samosudca Jozef Pikna pri odôvodňovaní verdiktu v decembri 2023 povedal, že vykonaným dokazovaním boli žalované skutky preukázané. Poukázal pritom napríklad na svedecké výpovede, ako aj získané zvukové záznamy, podľa ktorých mal Marián S. „sklony vybavovať veci na súdoch“.
Samotný Marián S. v rámci svojho záverečného slova zdôraznil, že žiadny skutok nespáchal a žiaden sa ani nestal. Obžaloba sa v tomto prípade týka troch skutkov, pri ktorých obžalovaní podľa orgánov činných v trestnom konaní sprostredkovali úplatky v tisícoch eur pre sudcov z Košíc a Prešova.
V dvoch prípadoch išlo o zmiernenie uloženého trestu a v jednom prípade o vyňatie nehnuteľností z konkurzného konania. Všetci traja obžalovaní v tejto súvislosti pred súdom v rámci procesu uviedli, že sú nevinní.
Národná kriminálna agentúra dotyčných obvinila v októbri 2021 v rámci protikorupčnej akcie Syseľ. Podnikateľ Marián S. bol podľa medializovaných informácií blízky viacnásobne stíhaného Mariana Kočnera.
Zdroj: SITA.sk - Kauza korupcie na východoslovenských súdoch pokračuje záverečnými rečami, rozsudok padne už čoskoro © SITA Všetky práva vyhradené.
Elektronická komunikácia svedka
Vykonanie ďalších dôkazov
Trestný čin nepriamej korupcie
Sklony vybavovať veci na súdoch
Chemická kotva vs. klasická hmoždinka: Kedy je čas na hrubú silu?
Ako rozvíjať parkovaciu politiku? Na TREND konferenciu príde aj dizajnér olympijskej pochodne a svetoznámy architekt
