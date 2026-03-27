 24hod.sk    Z domova

27. marca 2026

Pekár už nie je členom Progresívneho Slovenska, dôvodom je nejasný pôvod jeho majetku aj nevhodné správanie voči kolegyniam


Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) definitívne vylúčilo zo svojich radov Martina Pekára. Rozhodcovská komisia PS ...



img_4194 2 676x451 27.3.2026 (SITA.sk) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) definitívne vylúčilo zo svojich radov Martina Pekára. Rozhodcovská komisia PS tak v piatok spravila po tom, ako sa oboznámila s podnetmi podanými na jeho osobu.


Hnutie pripomenulo, že Pekárovi bolo pozastavené členstvo pre nejasné informácie o pôvode jeho majetku, nepravdivé informácie o okolnostiach jeho odchodu z firmy, kde pôsobil. PS tvrdí, že to tiež bolo pre opakované porušenia vnútrostraníckych pravidiel a nevhodné správanie voči členkám a zamestnankyniam hnutia.

"Som hrdý na to, že v Progresívnom Slovensku sa ku každej situácii staviame čelom a máme vysoké etické štandardy. O čistote nášho financovania nesmie byť ani náznak pochybnosti, preto sme pánovi Pekárovi vrátili všetky dary a pôžičky do posledného centu. Následne musel odísť,” uviedol predseda PS Michal Šimečka.

Pôžičky v hodnote 400-tisíc eur


Pekár podľa medializovaných informácií patril k najväčším veriteľom v rámci politických strán v predvolebnej kampani v roku 2023, a to s pôžičkami v hodnote 400-tisíc eur. Progresívci už pred pár dňami uviedli, že Pekárovi, ktorý bol krátko aj poslancom parlamentu, dve pôžičky v hodnote 440-tisíc eur vrátili aj s úrokmi, rovnako ako aj dary v sume takmer 46-tisíc eur.

"Strany ako Smer a Hlas sa snažia vytvoriť dojem, že v politike sú všetci rovnakí. Nie je to pravda. Kým oni fungujú z čiernych peňazí získaných od sestry či vlastnou hlavou, a držia vo funkciách ľudí obžalovaných či dokonca odsúdených za korupciu, my veľmi tvrdo a rázne konáme pri najmenšom podozrení,” podotkol Šimečka.

Vysvetlenie pôvodu finančných prostriedkov


Pekár sám pred niekoľkými dňami zareagoval videom na sociálnej sieti. Spresnil, že finančné dary poskytol politickému subjektu na jeho chod ešte v čase, keď ho viedla Irena Biháriová a PS nemalo štátny príspevok.

Rovnako potvrdil, že strane poskytol pôžičku, ktorú mu strana po voľbách v roku 2023 aj vrátila. Pôvod finančných prostriedkov vysvetľuje tým, že dlhé roky pôsobil v rôznych celosvetových firmách na vysokých manažérskych pozíciách. "Všetko je to priznané, zdanené,” uviedol.

Žoviálne správanie sa nestretlo s pochopením


Na margo obvinenia z nevhodného správania sa voči kolegyniam uviedol, že bola proti nemu zneužitá situácia, kde sa jeho žoviálne správanie a uvoľnená atmosféra, ktorú vytvoril, nestretla s pochopením u jednej z kolegýň. Deklaroval, že mu je to ľúto a bezprostredne sa jej ospravedlnil. Ostatné obvinenia nechcel v danej chvíli komentovať, označil ich ale za vyfabulované.

Dodal, že za pomoci právneho zástupcu sa k nim vyjadrí. Príčinu celej situácie vníma v tom, že plánoval na nadchádzajúcom sneme PS, ktorý sa koná v sobotu 28. marca v Trnave, kandidovať na post podpredsedu hnutie. "Úzke vedenie Progresívneho Slovenska sa veľmi bálo, že by nebolo opätovne zvolené,” tvrdí.

Mesterová hovorí o klamstvách


"Klamstvá treba vždy uviesť na pravú mieru. Na vysvetlenie podozrení a predloženie dokumentov, ktoré by ich vyvrátili, mal pán Pekár niekoľko týždňov. Nie 48 hodín, ako sa snaží verejnosti nahovoriť,” uviedla predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová na margo verejných výrokov Martina Pekára.

"Kým nám pán Pekár tvrdil, že dokáže vydokladovať svoje príjmy len za tri roky, v médiách sa oháňa údajne desaťročnými prehľadmi. Zároveň klame o tom, že sa kolegyni ospravedlnil za nevhodné správanie a sexuálne narážky. Naopak, ďalej ich zľahčoval,” vraví Mesterová.

Načasovanie podnetu na komisiu


Zdôraznila tiež, že rozhodcovská komisia rozhodla o Pekárovom vylúčení transparentne a v plnom súlade so stanovami. Podotkla tiež, že podnet na komisiu bol načasovaný tak, aby Pekár mohol kandidovať na stranícke funkcie, ak by rozhodcovská komisia rozhodla v jeho prospech.

"Jeho argument, že toto konanie mu znemožnilo zúčastniť sa nadchádzajúceho snemu jednoducho neobstojí. Rovnako ako tvrdenie, že reprezentuje akúsi veľkú vetvu v PS. Dvadsať členov a členiek predsedníctva o pozastavení jeho členstva rozhodlo jednohlasne,” dodala.

PS tiež podotklo, že vzhľadom na pôsobenie Martina Pekára v súkromnej sfére mohlo vo volebnom roku 2023 jeho majetok preverovať iba z verejných zdrojov. "O podozreniach sme sa dozvedeli až vďaka externému podnetu z prostredia súkromnej spoločnosti, ktorý sme obdržali pred niekoľkými mesiacmi. Intenzívne sme sa ním zaoberali, no pán Pekár sa napriek opakovaným žiadostiam nedokázal obhájiť. Závery rozhodcovskej komisie to potvrdzujú,” uzavrela Mesterová.


Zdroj: SITA.sk - Pekár už nie je členom Progresívneho Slovenska, dôvodom je nejasný pôvod jeho majetku aj nevhodné správanie voči kolegyniam © SITA Všetky práva vyhradené.

