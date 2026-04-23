 24hod.sk    Tlačové správy

Keď zistíš, čo robí Lexus UX v tichu, nebudeš chcieť iné auto


Niektoré autá vás oslovia dizajnom. Iné technológiou. A potom sú tu také, ktoré si vás získajú úplne prirodzene - bez veľkých gest. Presne taký je Lexus UX - edícia ...



23.4.2026 (SITA.sk) - Niektoré autá vás oslovia dizajnom. Iné technológiou.


A potom sú tu také, ktoré si vás získajú úplne prirodzene - bez veľkých gest. Presne taký je Lexus UX - edícia Kizuna.

Slovo Kizuna (絆) v japončine znamená spojenie, väzbu alebo harmóniu. Lexus ho nepoužil náhodou. Táto edícia vystihuje filozofiu značky - vytvoriť auto, ktoré sa stane prirodzenou súčasťou každodenného života.

Auto, ktoré si vás získa rýchlejšie, než čakáte


Už po prvých kilometroch začína názov Kizuna dávať zmysel. Sadnete si za volant a všetko funguje presne tak, ako má. Ovládanie je intuitívne, jazda plynulá a celé auto pôsobí vyvážene.

Lexus UX je kompaktné SUV, ktoré sa cíti ako doma v meste - vďaka ideálnym rozmerom, ľahkej ovládateľnosti a výbornej manévrovateľnosti. Zároveň však ponúka dostatok komfortu aj na dlhšie trasy.

Pod kapotou pracuje 2,0-litrový hybridný pohon, ktorý spája dynamiku s úspornosťou. Výsledkom je jazda, ktorá je tichá, plynulá a prirodzene efektívna - presne taká, akú od Lexusu očakávate.

Technológia, ktorá pracuje pre vás


Model UX prešiel viacerými vylepšeniami, ktoré ešte viac rozvíjajú charakter Lexus Driving Signature - teda dokonalú rovnováhu medzi komfortom, presnosťou a istotou za volantom.

Nová lítium-iónová batéria prináša vyšší výkon a efektívnejšie využívanie elektrickej energie. Hybridný systém tak dokáže viac ako polovicu času jazdiť v elektrickom režime, čo sa prejavuje nižšou spotrebou aj tichšou prevádzkou.

Zaujímavosťou je aj technológia Predictive Efficient Drive, ktorá sa učí vaše trasy a štýl jazdy. Vďaka tomu dokáže inteligentne riadiť využívanie energie a znižovať spotrebu najmä pri každodennom jazdení.

A ak si vyberiete verziu s pohonom E-FOUR, získate ešte väčšiu istotu - systém dokáže preniesť až 80 % výkonu na zadnú nápravu, čo oceníte najmä na klzkom povrchu alebo v zime.

Výbava, ktorá myslí na každý detail


Edícia Kizuna vznikla na základe toho, čo zákazníci od modelu UX najviac očakávajú. Už základná výbava ponúka prvky, ktoré by inde patrili do vyšších tried:

  • adaptívny tempomat a predkolízny systém,

  • LED svetlomety a inteligentné diaľkové svetlá,

  • sledovanie mŕtveho uhla, parkovacie senzory a kamera,

  • vyhrievaný volant a sedadlá,

  • bezdrôtová nabíjačka a moderný infotainment.


Vyššie verzie Kizuna Tech a Kizuna F pridávajú ešte viac - od väčšieho digitálneho kokpitu cez prémiové materiály až po dizajnové prvky F SPORT a kvalitný audiosystém.

Samozrejmosťou je aj metalická farba v cene a výrazne zvýhodnené zimné komplety kolies.

Komfort, ktorý si všimnete každý deň


Lexus UX vyniká tým, čo sa nedá úplne vyjadriť číslami - pocitom z jazdy. Interiér je tichý, ergonomický a kvalitne spracovaný. Asistenčné systémy pracujú nenápadne, ale efektívne. Všetko je navrhnuté tak, aby ste sa cítili pokojne, sústredene a bez stresu - či už stojíte v kolóne, alebo cestujete na víkend mimo mesta.

Spoľahlivý partner na roky


Lexus patrí dlhodobo medzi najspoľahlivejšie značky na trhu. Model UX nie je výnimkou - práve naopak.

Je to auto, ktoré si zákazníci vyberajú nielen kvôli dizajnu alebo technológii, ale aj preto, že ponúka dlhodobú istotu, nízke prevádzkové náklady a vysokú zostatkovú hodnotu.

Výnimočná ponuka, ktorá dáva zmysel


Lexus UX Kizuna Edition je aktuálne dostupný už od 34 890 €, pričom zvýhodnenie môže dosiahnuť až 8 710 € v závislosti od výbavy.

Veľkou výhodou je aj okamžitá dostupnosť vybraných verzií, najmä s pohonom predných kolies.

Spojenie, ktoré funguje


Lexus nazval túto edíciu Kizuna – spojenie. A po krátkom čase za volantom pochopíte prečo. Nie je to auto, ktoré sa snaží zaujať za každú cenu. Je to auto, ktoré si vás získa postupne - tým, ako funguje, ako jazdí a ako prirodzene zapadne do vášho života.

Ak hľadáte kompaktné prémiové SUV, ktoré je úsporné, spoľahlivé a zároveň príjemné na každodenné používanie, Lexus UX Kizuna Edition patrí medzi tie najzaujímavejšie voľby na trhu.

A možno práve tu začína to spojenie, o ktorom Lexus hovorí.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Keď zistíš, čo robí Lexus UX v tichu, nebudeš chcieť iné auto © SITA Všetky práva vyhradené.

