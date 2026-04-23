Štvrtok 23.4.2026
Meniny má Vojtech
23. apríla 2026
Smer a Republika porástli, Progresívne Slovensko stratilo. Kto by vyhral voľby v druhej polovici apríla?
Prieskum zároveň ukázal volebný potenciál strán, teda maximálny možný zisk v prípade, ak by sa pre daný subjekt rozhodli všetci váhajúci voliči.
23.4.2026 (SITA.sk) - Prieskum zároveň ukázal volebný potenciál strán, teda maximálny možný zisk v prípade, ak by sa pre daný subjekt rozhodli všetci váhajúci voliči.
Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici apríla, zvíťazila by v nich strana Smer-SD so ziskom 20,5 percenta hlasov. Na druhom mieste skončilo Progresívne Slovensko (PS) s podporou 19,7 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry SANEP pre televíziu ta3.
Oproti marcu si Smer-SD polepšil o 0,2 percentuálneho bodu, PS, naopak, 0,2 percentuálneho bodu stratilo. Tretiu priečku si udržalo hnutie Republika, ktorému by dalo hlas 12,1 percenta opýtaných, čo znamená nárast o 0,3 percentuálneho bodu. Nasleduje Hlas-SD s podporou 8,2 percenta a Hnutie Slovensko, ktoré by získalo 7,4 percenta hlasov voličov.
Do parlamentu by sa dostalo osem strán
Do parlamentu by sa dostali aj strany Sloboda a Solidarita so ziskom 6,9 percenta, Kresťanskodemokratické hnutie s podporou 6,3 percenta a Demokrati, ktorí by získali 5,5 percenta. Pred bránami parlamentu by zostali Slovenská národná strana (4,1 %), Aliancia-Szövetség (3,9 %) a hnutie Sme rodina (3,1 %).
Podľa výsledkov prieskumu je 14,6 percenta opýtaných sa nevedelo rozhodnúť a 16,1 percenta deklarovalo, že by sa na voľbách nezúčastnili. Prieskum pre televíziu ta3 vypracovala agentúra SANEP v dňoch 15. až 20. apríla 2026 metódou CAWI na reprezentatívnej vzorke 2 150 respondentov.
Koaličné scenáre zatiaľ nevychádzajú
V prepočte na mandáty by Smer-SD získal 36 kresiel v parlamente, Progresívne Slovensko 34 a Republika 21 mandátov. Hlas-SD by mal 14 poslancov, Hnutie Slovensko 13, strana SaS 12, KDH by získalo 11 mandátov a Demokrati by obsadili 9 kresiel. Vyplýva z toho, že prípadná koalícia Smeru-SD, Hlasu-SD a Republiky by mala 71 mandátov, čo by na vytvorenie vládnej väčšiny nestačilo.
Koalícia PS, SaS, KDH a Demokrati by mala dokopy len 66 poslancov. Vládu by teda zostavili len s pomocou Hnutia Slovensko, spolu by mali 79 mandátov.
Prieskum zároveň ukázal volebný potenciál strán, teda maximálny možný zisk v prípade, ak by sa pre daný subjekt rozhodli všetci váhajúci voliči. Smer-SD by mohol dosiahnuť približne 23 percent, Progresívne Slovensko 21,5 percenta a Republika 13,5 percenta.
Zdroj: SITA.sk - Smer a Republika porástli, Progresívne Slovensko stratilo. Kto by vyhral voľby v druhej polovici apríla? © SITA Všetky práva vyhradené.
Smer chce podať trestné oznámenie na Ódora. Musí vysvetliť, odkiaľ mal údajné informácie o privážaní migrantov
Keď zistíš, čo robí Lexus UX v tichu, nebudeš chcieť iné auto
