Štvrtok 23.4.2026
Meniny má Vojtech
23. apríla 2026
Ficovo správanie je „nedemokratické“. PS upozorňuje na zastrašovanie sudcov pred pojednávaním kauzy Očistec – VIDEO
Progresívne Slovensko považuje trestné oznámenie Roberta Fica na sudkyňu Pamelu Záleskú za súčasť zastrašovania sudcov Špecializovaného trestného súdu pred blížiacim sa pojednávaním v kauze Očistec, ktoré sa otvorí už na budúci mesiac.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zdôraznil, že napriek viacerým nepriaznivým udalostiam pre Roberta Fica ako zákaz preletu z Poľska, odmietnutie rozhovoru zo strany budúceho maďarského premiéra Pétera Magyara či návrh Európskej komisie na odobratie licencie Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), Fico sa sústredí najmä na pomstu podaním trestného oznámenia.
Vrchol cynizmu
„Ficovi síce Poľsko nepovolilo prelet na jeho cestu do Moskvy. Síce mu novozvolený maďarský premiér odkázal, že sa s ním nebude rozprávať. Síce Európska komisia navrhuje odobrať licenciu PPA, čo ohrozí farmárov na Slovensku. Ale on môže byť spokojný, lebo urobil tú najdôležitejšiu vec. To, na čom mu najviac záleží. Podal trestné oznámenie na sudkyňu Pamelu Záleskú,“ uviedol Šimečka. Podľa jeho slov ide o jasný pokus o nátlak.
„Teraz, keď sa blíži pojednávanie s Tiborom Gašparom, musí urobiť všetko, aby zastrašoval sudcov, a aby chránil svojich ľudí obžalovaných zo zločinov. A to ešte iba uvidíte, čo sa odteraz do 11. mája bude diať,“ upozornil Šimečka.
Poslankyňa PS Zuzana Števulová označila konanie Roberta Fica za „absolútny vrchol cynizmu a nedemokratického správania“, pričom zdôraznila, že premiér zneužíva svoju funkciu na vytváranie neprípustného nátlaku na Špecializovaný trestný súd.
Zvrátenie kauzy Očistec
Pripomenula, že obžalobu v kauze Očistec, týkajúcej sa podpredsedu NR SR Tibora Gašpara, zastupuje advokát Marek Para, ktorý spolu s Gašparom stál v stredu popoludní na tlačovej besede na Úrade vlády.
„Úrad vlády na čele s premiérom vytvára nátlak na nezávislú súdnu inštitúciu. A to z jediného dôvodu - že Špecializovaný trestný súd bude v máji rozhodovať o trestnej kauze podpredsedu národnej rady,“ dodala Števulová.
Predsedníčka Poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová poukázala na snahu vlády zvrátiť kauzu Očistec rôznymi taktikami - rozvrátením NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), znížením premlčacích lehôt a zmenou inštitútu kajúcnikov.
Kauza bývalého špeciálneho prokurátora
„Keď sa im nepodarilo zvrátiť kauzu Očistec, ktorá sa týka Tibora Gašpara a Norberta Bödöra tým, že rozvrátili NAKA a ÚŠP, že znížili premlčacie lehoty a rozbili inštitút kajúcnikov, skúšajú ešte poslednú vec - nepriame vyhrážanie sa všetkým sudcom a sudkyniam, ktorí si dovolia súdiť kumpánov tejto vlády,“ varovala.
Zdôraznila tiež, že v žiadnej krajine, kde nevládne mafia, by nebol obžalovaný človek podpredsedom Národnej rady a advokát obžalovaných poradcom premiéra. Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská bude čeliť trestnému oznámeniu pre údajné zneužívanie právomoci verejného činiteľa v kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.
Informoval o tom v stredu na tlačovej besede predseda vlády Robert Fico. Ako zdôraznil, Záleská bola pri odsúdení Kováčika zaujatá, k prípadu pristupovala s prezumpciou viny, dezinterpretovala dôkazy v neprospech obžalovaného, jeho obhajobu označila za ničotnú a mala tiež urážlivé vyjadrenia.
