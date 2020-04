Kočner údajne ukryl časť svojho majetku v schránkovej firme vedenej na jeho dcéru Karolínu

Firmy mal vytvoriť exmanžel

Listiny z osobného auta

V aute, ktoré polícií odovzdal Peter Tóth, sa podľa ICJK nachádzali aj úradne overené kópie pasov Karrera a Waltersa.

Na firmu zatiaľ nesiahli

14.4.2020 (Webnoviny.sk) - Marian Kočner ukryl časť svojho majetku v zahraničnej schránkovej firme, ktorej majiteľom má byť jeho dcéra Karolína. Na svojej internetovej stránke o tom informovalo Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK).Majetky mali byť prevádzané do schránkovej firmy Midas Investments (MI) so sídlom na Kanárskych ostrovoch prostredníctvom transakcií so schránkovými firmami International Finance Group Limited (IFGL) a International Investment Holdings Limited (IIHL) so sídlom na Malte. Od MI sa pritom Marian Kočner v roku 2017 dištancoval.Obe schránkové firmy mal vytvoriť Christian Ellul, bývalý manžel dcéry Mariana Kočnera Karolíny. Podľa ICJK skončili v MI peniaze z golfového areálu Welten v Báči, pozemkov v okrese Pezinok či falošné zmenky TV Markíza, za ktoré bol Marian Kočner spolu s Pavlom Ruskom zatiaľ neprávoplatne odsúdený na 19 rokov odňatia slobody.ICJK uvádza, že v spoločnostiach IFGL a IIHL Marian Kočner aj s bývalým švagrom Christianom Ellulom figurovali priamo ako majitelia, v MI už nie. Z ich vzájomnej komunikácie cez aplikáciu WhatsApp však má vyplývať, že majiteľkou MI bola dcéra Mariana Kočnera Karolína.„Áno, akcionári, ale majiteľom je Karolína. Meno Karolína nikto nevidí. Tento dokument nie je verejný,“ písal údajne Marian Kočner Christianovi Ellulovi. Výpis z účtu MI zároveň ukazuje, že Karolína, vtedy ešte Ellulová, vložila 15. februára 2013 na účet spoločnosti 6 miliónov eur.Prepojenie Karolíny na MI majú dokazovať aj listiny z osobného automobilu, ktorý vyšetrovateľom odovzdal bývalý novinár a exsiskár Peter Tóth. Podľa tých firmu MI zakladal kamarát Mariana Kočnera Emil Sisák a dokumenty overoval Christian Ellul.Všetky akcie MI vlastní andorrská firma s názvom WKI Trust S.A. Riaditeľmi spoločnosti sú Florian Karrer a Mortimer John Walters. Potvrdzujú to splnomocnenia pre Emila Sisáka a Mariána Kočnera konať na Slovensku v mene firmy MI, ktoré podpísal Karrer a notársky overil Ellul.Karrer a Walters sú podľa ICJK s Christianom Ellulom prepojení aj cez ďalšie firmy. WKI Trust vlastní okrem MI aj akcie spoločností Trading Cat Ltd. a Catharsis Technologies Ltd.Obe sú registrované na Malte a sídlia na rovnakej adrese ako Christian Ellul, ktorý je ich sekretárom.ICJK upozorňuje, že orgány činné v trestnom konaní na firmu MI zatiaľ nesiahli. Veľká časť majetkov Mariana K. tak naďalej ostáva v rukách jeho rodiny.Investigatívni novinári zároveň upozorňujú, že Marian Kočner cez jeden z motákov usmerňoval dcéru, ako má postupovať, aby na seba prepísala tri byty na Cintorínskej ulici v Bratislave.Každý z nich má pritom odhadovanú hodnotu 300-tisíc eur. Dcéry Karolína a Andrea zároveň vlastnia spoločnosť Sisters s.r.o., ktorá má vo vlastníctve ďalších 14 bytov v komplexe Urbanic na Cintorínskej ulici.Marian Kočner je okrem kauzy zmenky, v ktorej bol zatiaľ neprávoplatne odsúdený na 19 rokov odňatia slobody, obvinený aj v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.