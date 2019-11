Video: Kočner si nahral aj Počiatka, na videu žiada od Trnku krytie v kauze Tipos

Bývalý minister financií Ján Počiatek na videu Mariana Kočnera žiada od generálneho prokurátora Dobroslava Trnku krytie v kauze Tipos. Informáciu priniesol Denník N. Ako ďalej uvádza, nahrávka urobená skrytou kamerou ukazuje, že v kauze Lemikon, v ktorej Slovensko prišlo o zhruba 13 miliónov eur, sa generálny prokurátor Trnka správal ako poskok Smeru. Na korupcii najvyšších vládnych predstaviteľov sa smeje s ministrom financií.

Podľa portálu videonahrávka, ktorú má k dispozícii, zachytáva stretnutie Trnku a Počiatka, na ktorom rozoberali, čo s kauzou spoločnosti Tipos a Lemikon.

„Išlo o roky ťahajúci sa súdny spor o ochranné známky, ktorý pre úroky narástol na vtedajšie dve miliardy korún – približne 66,7 miliónov eur. Tie malo Slovensko na základe podozrivého rozsudku najvyššieho súdu zaplatiť schránkovej firme Lemikon na Cypre, ktorá sa neskôr presťahovala do Panamy a dostala sa k tejto pohľadávke. Za firmou bol český podnikateľ Radovan Vítek napojený na finančnú skupinu J&T,“ pripomína denník.

Nepodaný mimoriadny opravný prostriedok

Počiatek bol podozrivý, že v kauze nechránil záujmy Slovenska, ale neznámej firmy.

„To, že má Slovensko platiť, rozhodol najvyšší súd, minister financií však ešte mal možnosť podať mimoriadny opravný prostriedok. Neurobil to a s Lemikonom sa tajne dohodol, ako mu peniaze vyplatí. Prvú splátku – 13 miliónov eur (400 miliónov korún) im poslal expresne rýchlo v novembri 2008, len pár dní potom ako po rozsudku Najvyššieho súdu podpísal s Lemikonom dohodu,“ pripomína denník a dodáva, že Počiatek o platbe nikomu nepovedal.

Až keď o dohode medzi ním a Lemikonom informovali v novembri 2008 českí novinári, vypukol na Slovensku škandál. Smer vtedy vládol so Slotovou SNS a Mečiarovým HZDS.

Doplnené mimoriadne dovolanie

Počiatek žiadal na stretnutí Trnku, aby túto záležitosť pred novinármi dobre odprezentoval, aby im urobil marketing a aby z toho nevyšli ako “k…i“. Ako uvádza portál, chce, aby povedal, „že sme sa efektívne bránili a urobili všetko, čo bolo v našich silách”.

Trnka sa chystal na brífing na generálnej prokuratúre, kde išiel oznámiť, že v kauze Lemikonu doplnil svoje mimoriadne dovolanie. Parlament vtedy narýchlo menil občiansky súdny poriadok tak, aby umožnil generálnemu prokurátorovi podať mimoriadne dovolanie, ktoré bude mať odkladný účinok.

Počiatek vtedy ako minister verejnosť presviedčal, že jedinou možnosťou už bolo len zaplatenie pohľadávky.

Veľmi rýchle konanie na súde

Denník takisto informuje, že minister financií na nahrávke Trnku žiada, aby nešiel príliš do detailov alebo do hĺbky, „aby sa zas nevypytovali ko…iny potom”.

Má odprezentovať situáciu tak, že sa nedalo nič robiť a peniaze sa museli vyplatiť. Obaja sa dohadujú na tom, že keby Trnka nepodal novelu zákona, tak sa musí uhradiť celá suma a vlastne zachránili sumu 1,5 miliardy korún. Počiatek chce vedieť, koľko bude trvať konanie na najvyššom súde, na čo mu Trnka odpovedá, že to bude veľmi rýchle, lebo tam pozná sudcov.

Minister sa pýta, či by to nemohlo trvať dlhšie, aspoň do leta, teda do volieb, aby to trochu išlo do zabudnutia. Za podstatné považujú, ako „zvládnu túto prvú mediálnu pasáž“. Podľa Počiatka nie je treba žiadna veľká „sofistikácia“. „Spravím ti taký background, aby si to mal dobré,” upokojuje Trnka ministra financií na videu.