Koketovanie s nacizmom nemôžeme akceptovať, politici reagujú na súd s Kotlebom

Pozorne im pozerajú na prsty

Patria do politickej karantény

Kauza kontroverzných šekov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.10.2020 - Dlhoročné, niekedy menej a inokedy viac skryté koketovanie s nacizmom či fašizmom je niečo, čo v demokratickej spoločnosti nemôžeme akceptovať. A to ani pod falošným argumentom slobody.Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) tak v tlačovej správe reagovala na rozhodnutie samosudkyne Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorá uznala predsedu strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd.Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) na sociálnej sieti píše, že ešte dôležitejšie než rozsudok je to, aký postoj zaujmeme ako spoločnosť a čo dovolí doteraz mlčiaca väčšina.Remišová dodala, že rozhodnutie súdu je veľmi dôležité. „Je signálom, že vieme, čo sú oni zač. Nech sú si vedomí, že im pozorne pozeráme na prsty a počúvame čo hovoria. A ešte s väčšou pozornosťou vnímame to, o čom nehovoria a chcú to utajiť,” podotkla predsedníčka Za ľudí.Podľa poslanca NR SR Andreja Stančíka (OĽaNO) v prvom rade musíme počkať na výsledok odvolania, no rozhodnutie súdu je podľa neho dôležitý signál. „Členovia ĽSNS dlhodobo šíria nebezpečné myšlienky a názory a mnohí majú minulosť, ktorá ich spája s ideológiou nacizmu a fašizmu. Výsledok súdu jasne deklaruje, že extrémizmus na Slovensku nie je vítaný,” doplnil koaličný poslanec pre agentúru SITA.„Osem rokov a osem mesiacov by síce pre fašistu malo väčší výchovný význam, ale ani štyri roky a štyri mesiace nie sú zlé,” napísal vo svojom profile na sociálnej sieti koaličný poslanec NR SR Ondrej Dostál (klub SaS).Líderka mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko Irena Bihariová pripomína, že po Milanovi Mazurekovi je predseda ĽSNS už druhým predstaviteľom tejto strany, ktorý je uznaný vinným z trestného činu extrémizmu. Dodáva, že strana tvorená odsúdenými extrémistami nemá v slušnej spoločnosti priestor.„Je neprípustné, aby boli extrémisti pozývaní do médií a aby u nich ktokoľvek z koalície alebo opozície hľadal v parlamente podporu pre svoje návrhy. Po tomto už musí byť jasné, že táto strana patrí do politickej karantény,” napísala vo svojom profile na sociálnej sieti.Samosudkyňa ŠTS Ružena Sabová v pondelok 12. októbra v kauze šekov s extrémistickou symbolikou uznala predsedu politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) a poslanca parlamentu za vinného.Podľa verdiktu sa dopustil trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Za to mu uložila trest väzenia v dĺžke štyri roky a štyri mesiace.Verdikt zatiaľ nie je právoplatný, Kotleba tak momentálne nepríde o mandát poslanca NR SR. Keďže obžalovaný podal na mieste odvolanie, vec prejde v odvolacom konaní na Najvyšší súd SR.