Kotlebu v minulosti odsúdili za dopravnú nehodu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.9.2020 - Predsedu politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana naše Slovensko v minulosti odsúdili za ublíženie na zdraví z nedbanlivosti. Vyplýva to z odpisu z registra trestov, ktorý si Špecializovaný trestný súd (ŠTS ) vyžiadal v rámci prejednávania kauzy šekov s údajnou extrémistickou symbolikou.Rozsudok Okresného súdu v Banskej Bystrici z roku 2010 súvisí s dopravnou nehodou, za ktorú súd uložil Marianovi Kotlebovi peňažný trest, ktorý aj zaplatil. Preto sa na neho hľadí ako na netrestaného.Obžalovaný k veci uviedol, že druhým účastníkom nehody bol vtedy policajný funkcionár z Banskej Bystrice a nehoda mala viaceré „zvláštne okolnosti“, keďže druhý účastník pôvodne nebol zranený, no po príchode jeho nadriadeného ho nakoniec odviezla sanitka.Proti verdiktu súdu sa nakoniec na odporúčanie sudcu neodvolal. „Dnes by som postupoval inak,“ povedal.