M. Kotleba: Očakával som oslobodzujúci rozsudok

Predseda ĽSNS Marian Kotleba v kauze kontroverzných šekov na sumu 1488 očakával na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku (ŠTS) oslobodzujúci rozsudok.





Uviedol to po opustení súdnej siene. "Samozrejme, nemôžem povedať, že som nadšený, pretože som čakal oslobodenie. Z odôvodnenia rozsudku je jasne vidno, že rozsudok bol napísaný vopred, že rozsudok dnes nebol tvorený, že to jednoducho bola pripravená vec," zareagoval Kotleba, ktorého samosudkyňa odsúdila na štyri roky a štyri mesiace so zaradením do Ústavu s minimálnym stupňom stráženia.Podľa jeho presvedčenia z odôvodnenia rozsudku bolo vidno, že sudkyňa nezobrala do úvahy ani jeden argument jeho obhajoby. Okrem tých, ktoré zamietla, podľa slov Kotlebu absolútne nezákonne a bez akéhokoľvek oprávnenia. Zároveň aj tých, ktoré nechala, aby sa vykonali, ani jeden nezobrala do úvahy."Zjavne mi vychádza, že tam bola nejaká politická objednávka, ktorá povedala, že už sa to musí nejako skončiť, už sa to musí nejako vyriešiť a už toho Kotlebu treba vybaviť," domnieva sa Kotleba. Dodal, že dôvodov na odvolanie na Najvyšší súd SR je podľa jeho obhajoby veľa. "Jednoducho počkáme si na písomné odôvodnenie rozsudku a potom sa budeme k tomu stavať nejakým spôsobom," povedal predseda ĽSNS.