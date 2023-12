Kolevská-Vančíková: Perinbaba pripomenie, aby sme nezabudli byť ľudia

Perinbaba ako vianočná rozprávka vychovala na Slovensku tri generácie. Záujmu divákov sa teší aj po 35 rokoch. Vďaka magickej rozprávke je stále populárnou aj Petra Kolevská-Vančíková, predstaviteľka Alžbetky v legendárnej rozprávke Juraja Jakubiska. Vo štvrtok vstupuje do kín pokračovanie jeho diela a zároveň posledný počin velikána slovenského filmu.





"Bol to človek, ktorý ohuroval svojou fantáziou, profesionalitou a svojou láskou k filmu," spomína na Jakubiska filmová Alžbetka. "Pevne verím, že sa nám podarilo Alžbetku iba zostarnúť, že vo svojom vnútri zostala taká, aká bola - schopná dávať nekonečnú lásku, byť nekonečne čistá a úprimná, a že tak vychovala aj svojho syna," povedala pre TASR Kolevská-Vančíková. Spolupráca s Jakubiskom na pokračovaní rozprávky bola pre bývalú herečku, ktorá sa niekoľko rokov venuje projektovému riadeniu a krízovému manažmentu, neuveriteľným zážitkom. "Prichádzala som trošku v napätí a očakávaní, aké to bude po toľkých rokoch, aj teda s ohľadom na to, že som sa v tom čase herectvu veľmi dlho nevenovala," spomína Kolevská-Vančíková. "Hneď ako ma obliekli do kostýmu, nalíčili, ja som prišla na pľac a zbadala som tam Juraja, tak sa mi dodnes zdá, že v tom momente sa vrátil čas. Vrátili sme sa o tých x rokov dozadu a všetko bolo také ako predtým."V príbehu lásky a fantázie sa v úlohe Lukáša, syna pôvodných hrdinov Alžbetky a Jakuba, predstaví Lukáš Frlajs. Jeho lásku Luciu stvárnila Valéria Frištik, ktorú Lukáš stretáva na strastiplnej ceste do bájnej krajiny hojnosti. Na ceste za dobrodružstvom a láskou ho chráni a pomáha mu jeho kmotra Perinbaba (Giulietta Masina). Ublížiť sa mu snaží a polená pod nohy kladie Zubatá (Darija Pavlovičová, Albín Medúz a Valerie Kaplanová)."Myslím si, že posolstvom, ktoré budeme vedieť nájsť v obidvoch filmoch je to, aby sme nezabudli byť ľuďmi. Aby sme nezabudli, čo sú naše najväčšie hodnoty, aby sme sa nezabudli navzájom nezištne ľúbiť, aby sme si nezabudli pomáhať, aby sme nestratili nádej a vieru aj v tých najhorších životných situáciách," uzavrela Kolevská-Vančíková.