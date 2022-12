Slovensko dostalo pádom vlády najkrajší vianočný darček, myslí si Pellegrini a vidí len jedno riešenie

15.12.2022 - Slovensko a jeho obyvatelia dostali pádom vlády Eduarda Hegera OĽaNO ) najkrajší vianočný darček. V reakcii na štvrtkové vyslovenie nedôvery vláde to povedal predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegriini. Ako ďalej uviedol, súčasná vláda bola totiž neschopná, amatérska a babrácka.„Táto vláda a jej predstavitelia nevedia ani len elegantne padnúť," skonštatoval Pellegrini. Zároveň zdôraznil, že Hlas-SD sa po odvolaní Hegerovej vlády nebude zúčastňovať na žiadnej „novej, pofidérnej 76-ke". Riešením situácie sú podľa neho totiž len predčasné voľby. „Iný scenár neprichádza do úvahy," vyhlásil šéf Hlasu.Pellegrini doplnil, že poslanci, ktorí sú členmi jeho strany, budúci týždeň podporia novelu ústavy za účelom skrátenia volebného obdobia. Zároveň dodal, že predčasné voľby by sa nemali konať v septembri budúceho roku, keďže vtedy sa už pripravuje rozpočet na ďalší rok. Ideálny termín je podľa neho medzi aprílom a júnom 2023.